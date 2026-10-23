La delegada del Gobierno pide a Moreno que "no use la lucha contra el narcotráfico en el debate político"

La nueva delegada del Gobierno en Andalucía, Isabel Mayo López. - GOBIERNO DE ESPAÑA

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Andalucía, Isabel Mayo, ha expresado su "absoluto rechazo a la utilización de la lucha contra el narcotráfico como un elemento de debate político" tras las declaraciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, después de que varios guardias civiles hayan resultado heridos tras embestir una narcolancha a una patrullera en aguas de Huelva durante la tarde del jueves.

"Apelo a la responsabilidad y lealtad de todas las instituciones, administraciones y responsables públicos para que dejen de utilizar la lucha contra el narcotráfico y respeten y reconozcan la labor de las personas que conforman las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuyos resultados hablan por sí solos", ha destacado en un audio remitido a los medios este viernes.

En este sentido, la delegada del Gobierno ha puesto en valor "las vidas y familias que se encuentran involucradas" en la lucha contra el narcotráfico. Un trabajo para el que Moya ha remarcado que "requiere un máximo de responsabilidad y de respeto por parte de todas las instituciones".

Moya se ha dirigido expresamente a Moreno para destacar que el Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar, "que opera en seis de las ocho provincias andaluzas, es el instrumento que se desplegó en 2018 para contrarrestar y reforzar esta lucha de especial relevancia en Andalucía por nuestra situación geográfica".

Las declaraciones de la nueva delegada del Gobierno se han producido después de que el presidente de la Junta de Andalucía haya pedido "más recursos" y "el pleno apoyo del Estado" para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) tras el nuevo suceso en la costa onubense.

"Esto se repite día tras día en Andalucía. Las mafias de la droga se expanden, operan por toda la costa y cualquier intervención puede acabar otra vez en una desgracia. Basta ya", ha señalado este viernes en una publicación en su cuenta oficial de 'X'.

A esta petición de medios se ha unido el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, quien ha señalado directamente al Gobierno central por "abandonar a la Guardia Civil".

Varios agentes de la Guardia Civil han resultado heridos de forma leve y cinco personas han sido detenidas tras ser interceptadas en una persecución en alta mar frente a las costas de Huelva en la tarde del pasado jueves.

La operación se ha iniciado durante la tarde de este jueves cuando una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de Cádiz abortó un suministro de combustible a embarcaciones de alta velocidad (EAV) vinculadas al narcotráfico cerca de la desembocadura del río Guadalquivir.

Durante la persecución, la nave sospechosa embistió a la patrullera, causándole daños estructurales visibles. A pesar de la colisión, los agentes mantuvieron el seguimiento hasta conseguir interceptar la embarcación y arrestar a sus cinco ocupantes. Los guardias civiles heridos en el impacto han sufrido contusiones de carácter leve.