Moreno reclama que Gobierno asuma "la gestión integral" de menores migrantes si las comunidades se ven desbordadas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a su llegada a la XXVII Conferencia de Presidentes en el Palacio de la Magdalena en Santander. - C. Ortiz - Europa Press

SANTANDER/SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este viernes la participación del Gobierno en la atención a los menores migrantes no acompañados en el supuesto de que una comunidad autónoma se vea desbordada por los recursos necesarios para su atención.

En su rueda de prensa a la conclusión de la XXVII Conferencia de Presidentes, celebrada en Santander, Moreno se ha declarado partidario de que la Administración del Estado la que "asuma la gestión integral cuando se supere el 150%" de los recursos en manos de una región, por lo que se ha reafirmado en que "cuando se llega a ese extremo el Estado tiene que asumir" ese papel.

En este ámbito el presidente andaluz ha hablado de "dos problemas" por cuanto "cuando llegan los menores comprobamos que no son menores, son mayores de edad", además de la circunstancia de que las comunidades "estamos ahora mismo por encima del 100% de nuestras capacidades", por lo que ha esgrimido que "no podemos asumir la atención si no hay colaboración" por parte del Estado, convencido de que "se trata de arbitrar servicios para cuidar de manera digna a los migrantes".

Moreno ha sostenido que en su caso particular como presidente de Andalucía "somos frontera sur" de la Unión Europea con África, circunstancia geográfica que conduce a que "tenemos un problema en capacidad de absorción por un goteo constante".

"Somos la frontera más frontera con el continente africano a excepción de Canarias, Ceuta y Melilla", ha afirmado sobre el papel que le toca desempeñar.

Ha situado que "la inmigración es necesaria" con el argumento de que suponen para el mercado laboral español "una parte necesaria para el desarrollo" ante el hecho de que los trabajadores autóctonos hay una serie de trabajos que "no quieren asumir", para aludir a ámbitos como "la agricultura, la construcción, o la hostelería".

El presidente de la Junta ha abogado por "políticas de Estado para el control de fronteras" con la premisa de "poder devolver esos migrantes" tras plantear que "nos encontramos ante la cuota de devolución más baja de últimos 20 años", por lo que ha blandido que "nos genera problemas por no estar trabajado" ese aspecto, además de exigir al Estado sobre el trasvase de migrantes que "se nos informe, que lo sepamos a través del gobierno y no de los medios".

Sobre la llamada de auxilio que viene de Canarias para la atención a menores migrantes, ha expresado su "enorme cariño" por el hecho de que Canarias es una región "ultraperiférica y nosotros somos periféricos", para defender que "vamos a ser muy solidarios", para insistir igualmente en que para "compensar el esfuerzo necesitamos recursos", además de apelar a que es un ámbito que requiere "planificación, organización y financiación".

"Estamos hablando de personas, no se trata de dejarlos en cualquier sitio", ha continuado indicando Moreno, quien ha blandido que esos menores no acompañados "hasta los 18 años nos toca protegerlos y formarlos".

Cuestionado por los medios de comunicación, el presidente andaluz ha reconocido que "no hay voluntad política", convencido de que "sería posible llegar a acuerdo", antes de reclamar "involucrar a la Unión Europea" con la idea de que "esto es de frontera" de la Unión Europea y por ello ese "esfuerzo de contención para Europa" que asume Canarias "tiene que ser compensado".

"NO SER UNA FÁBRICA DE MÉDICOS QUE SE NOS VAYAN A FRANCIA, IRLANDA"

En la atención sanitaria, Moreno ha hablado de "un consenso de todas las comunidades" por cuanto comparten problemas comunes como "los envejecimientos, los fármacos de última generación", al tiempo que ha informado de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una ayuda especial del Gobierno para la creación de nuevas facultades de Medicina.

En este punto ha presumido de que en Andalucía se ha creado cuatro facultades de Medicina y en estos momentos "tenemos nueve", para indicar que "formamos a 265 licenciados", antes de advertir al Gobierno para que en España "no seamos fábricas de médicos que se nos vayan a Francia, Irlanda, Reino Unido".

Ha demandado la habilitación de 1.000 plazas MIR por cuanto ha esgrimido el problema de "personas con una vocación altísima que no pueden cumplirla por centésimas" en la nota de acceso a las facultades, mientras que ha hablado de "las necesidades de médicos, pediatras, anestesistas" ante el hecho de que "en ocho años se van a jubilar hasta un 40%" de profesionales médicos, hecho que puede provocar "el colapso en algunas especialidades", así como ha apuntado que en estos momentos en Andalucía cuenta con 20.000 profesionales más y que su gasto sanitario actual es superior al presupuesto total de Galicia.

"Todos hemos hablado de Muface", ha afirmado Moreno, sobre la posibilidad de que quede desierto el concurso para renovar la concesión de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado por incomparecencia de las aseguradoras privadas, para apuntar que en el caso de Andalucía "tenemos un problema" por el hecho de que supondría tener que dar asistencia a 320.000 asegurados por Muface y a sus familias, y proclamar que "los sistemas públicos de salud no están preparados para atender a un millón y medio de mutualistas" de Muface.

En el caso de la vivienda, Moreno ha afirmado que la norma estatal "nace mal, no funciona", por lo que ha reclamado su retirada para "empezar de cero" y "dar seguridad jurídica" después de esgrimir que "recurrimos al Tribunal Constitucional y nos ha dado la razón", para expresar su convencimiento de que "hay margen para el acuerdo si salimos de posiciones ideológicas" y de que "el PSOE tiene menos carga ideológica" con la vivienda, aunque ha apuntado que se deja arrastrar por Sumar.