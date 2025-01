JAÉN 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha subrayado este lunes que en el caso de la Comunidad "ya tenemos una presión baja" ante la propuesta de rebaja fiscal en la compraventa de viviendas que hizo este domingo el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en las comunidades autónomas donde gobiernan.

En declaraciones a los medios de comunicación en Jaén tras la presentación de la Alianza Andaluza del Biogás, Moreno ha asegurado que esa rebaja tributaria "se va a hacer efectiva a lo largo de todo este año 25 y 26", por lo que se ha mostrado partidario de "seguir bajando toda la presión fiscal para que el acceso a la vivienda sea más fácil".

Núñez Feijóo apostó este domingo por situar en un 4% el tipo en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). En este sentido la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha recordado este lunes que Andalucía implantó con el Decreto-ley 1/2019 un tipo del 3,5% en Transmisiones Patrimoniales para un comprador menor de 35 años de un inmueble con un precio de hasta 130.000 euros.

El presidente andaluz ha considerado que "tenemos un problema de suelo", por lo que se ha mostrado partidario de "poner todo el suelo público a disposición de viviendas públicas y de alquiler para personas que no tienen recursos", convencido de la necesidad de que "se construya más vivienda en España para que oferta y demanda empiecen a casarse".

En el análisis de Moreno ha señalado que alrededor de la compraventa de viviendas hay "un problema también de burocracia y de excesiva presión fiscal", factores que a su juicio propician "que sea todavía más costosa" y por ello "la brecha entre oferta y demanda sea cada vez más amplia".

El presidente del Gobierno andaluz ha blandido que "tenemos un problema de suelo" y ha apostado por "quitarle carga burocrática y carga fiscal para abaratar la producción de vivienda que necesitamos".

"Si en Andalucía se necesitan 80.000 viviendas al año y solo se construyen 8.000, pues tenemos un problema muy serio", ha afirmado en este sentido.

Moreno ha advertido también de que "hay mucho miedo a alquilar la segunda vivienda", hecho que ha atribuido a que los propietarios "piensan que pueden perder su piso" de ponerlo en alquiler, de manera que se verían abocados a "gastarse un dineral al final en abogados" para acabar con la ocupación del inmueble, por lo cual "todo eso afecta al alquiler".

Ante las críticas del Gobierno, que este lunes ha anunciado su paquete de medidas, el presidente andaluz ha defendido que "no es ninguna vuelta a la especulación" por parte del Partido Popular y que el Gobierno en su caso "ha fracasado en su política de vivienda", para recriminarle entonces que "lo que no puede hacer es empeñarse en medidas ideológicas que no están dando resultado" y apostar seguidamente por "buscar una alternativa".

"Tenemos que dar seguridad jurídica y tenemos que hacer que la materia prima de la vivienda, que es el suelo, haya disposición", ha reclamado Moreno, al esgrimir que España "es un país que tiene mucho suelo", por lo que ha apostado por "atacarlo de raíz" ante "la subida de los materiales y del suelo, que ha hecho que asfixie las posibilidades de vivienda de muchos jóvenes".

"El intervencionismo político no ha funcionado, vamos a probar otra", ha indicado Moreno como contraste entre el modelo del Gobierno y el de su partido a nivel nacional.