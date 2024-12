Moreno ve "un parche" la quita de deuda, pide conocer su letra pequeña y "no le importaría" que fuera sólo para Valencia

SANTANDER/SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha tachado este viernes de "parche" la "supuesta quita de deuda" de las comunidades autónomas de régimen común que el Gobierno central piensa abordar en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo mes de enero, ha reclamado "claridad" al respecto, y ha apuntado que "no le importaría" que dicha condonación fuera únicamente para la Comunidad Valenciana, para compensar el impacto "brutal" que supone para esa región los daños de la depresión aislada en niveles altos (DANA) del pasado mes de octubre, que provocó más de 200 muertos en la provincia de Valencia.

Son ideas que el presidente andaluz ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado este viernes en Santander, y de la que Juanma Moreno ha dicho salir "muy preocupado" porque teme que el Gobierno central "va a usar la condonación de deuda como un parche" en esa reunión del CPFF, algo que consideraría "inaceptable", según ha remarcado.

En esa línea, Moreno ha considerado que "hemos perdido una gran oportunidad" y "un tiempo precioso" en convocar esta Conferencia de Presidentes para que "al final no haya ni previsión de trabajo ni un debate riguroso, ni una planificación ordenada de lo que es una Conferencia de este tipo", que ha llegado "tarde y mal", según ha opinado para poner de relieve que "no ha habido información" ni "negociación previa, y lo único que nos hemos encontrado en las carpetas que nos han dado es un folio en blanco".

"Es la primera vez que voy a una reunión institucional donde lo único que hay dentro son folios en blanco", ha comentado Juanma Moreno, que ha tachado así de "mera puesta en escena" esta Conferencia de Presidentes, "obligada por la presión de las comunidades autónomas del PP, más Canarias y Castilla-La Mancha y, sobre todo, por la acción desde el punto de vista judicial", ha abundado.

SÁNCHEZ "HA CONFIRMADO LA BILATERALIDAD" PARA LA FINANCIACIÓN

Moreno ha considerado que Pedro Sánchez "ha confirmado hoy, con sus palabras, de una manera explícita e implícita, la bilateralidad" para negociar la financiación, lo que "puede suponer un privilegio de unos españoles sobre otros", ha avisado.

También ha señalado que los gobiernos autonómicos no han recibido en esta cumbre "la información suficiente" sobre esa propuesta de condonación de deuda, ni "ningún tipo de propuestas" por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que no sean las verbales que ha hecho en su informe previo", según ha apostillado.

Moreno ha destacado que "había alguna" propuesta "de que una parte de los fondos europeos sirvieran de fondo de solidaridad para la Comunidad Valenciana", algo que él consideraría "una iniciativa interesante, pero desgraciadamente no hemos podido examinarla y no hemos podido debatirla ni siquiera con rigor, ni aprobarla", ha abundado.

El presidente andaluz ha lamentado así que no haya "ningún tipo de información" ni se conozca "la letra pequeña" sobre este tipo de propuestas, de forma que no se ha podido "debatir con un mínimo de rigor algunos de los asuntos que tenemos pendientes", como el de la reforma del sistema de financiación autonómica, respecto de la cual el jefe del Ejecutivo "ha dicho que va a comenzar la negociación en el mes de enero, pero nos da la sensación que lo que realmente interesa de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera es esa supuesta quita de la deuda que beneficia a las comunidades autónomas que tienen más deuda, especialmente Cataluña, que es la que más deuda tiene de España", ha puntualizado Juanma Moreno.

En esa línea, el jefe del Ejecutivo andaluz ha insistido en criticar que "no sabemos la letra pequeña y habrá que esperar a que nos convoquen, a que nos vayan pasando la información y podamos, en definitiva, poder abordarlo con cierto rigor".

También ha señalado que durante la reunión ha trasladado al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que estaba sentado a su derecha, lo mismo que ha expuesto a los medios de comunicación sobre su rechazo a una negociación bilateral entre Cataluña y el Gobierno central sobre financiación, pero también "que los andaluces queremos a Cataluña y queremos a los catalanes porque no hay comunidad que tenga más vínculos históricos, culturales, sociales y demográficos con Cataluña que Andalucía", según ha puesto de relieve.

En esa línea, ha destacado que él mismo es "barcelonés de nacimiento", y ha remarcado que desde Andalucía "queremos lo mejor para Cataluña", igual que para otras comunidades como el País Vasco, "que las cosas vayan bien, pero sin menoscabos de unos sobre otros", ha puntualizado.

COINCIDENCIA CON AYUSO

A preguntas de los periodistas, Juanma Moreno ha dicho estar de acuerdo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la idea de que, con la condonación, "no se puede penalizar a aquellos" territorios "que han hecho el trabajo bien" y "no se han endeudado", que podrían entonces preguntarse "para qué hacemos un esfuerzo" y "una contención del gasto si al final va a haber una condonación lineal".

El presidente de la Junta ha remarcado que a él lo que le "interesa es que haya un modelo de financiación autonómica claro, estable y donde se prime la igualdad entre los españoles, más que la condonación" de deuda, y ha comentado que "nos hemos quedado sorprendidos de que nos hagan un anuncio sin ni un solo papel, que no podamos valorarlo".

"Yo ahora mismo no tengo capacidad de valorar esa ni ninguna iniciativa, porque no nos han hecho ninguna propuesta, digamos, seria", ha abundado Juanma Moreno, quien, no obstante, también a preguntas de los periodistas sobre si "renunciaría a aceptar una quita de la deuda en el caso de que se plantee el próximo enero en el CPFF y aceptaría que sólo se condonara la deuda de la Comunidad Valenciana", ha dicho que "no le importaría" que fuera así.

Moreno ha insistido en pedir explicaciones al Gobierno sobre "hasta dónde llega" esa propuesta de quita de deuda, y ha indicado que al Ejecutivo que preside "no nos preocupa la deuda" porque la andaluza "no es de las comunidades más endeudadas", y "lo que nos preocupa es el modelo de financiación".

Tras mostrarse de acuerdo en "hablar de la quita" si también "vamos a hablar del modelo de financiación y del fondo de compensación" que Andalucía reclama para comunidades infrafinanciadas mientras se reforma el sistema, Juanma Moreno ha dicho que "estaría de acuerdo en ayudar a la Comunidad Valenciana" y en "centrar todos los esfuerzos" en esa región, que va a tener "un impacto económico en los próximos años muy fuerte" y "un gasto brutal" por los daños de la DANA de octubre, que ha dejado "colegios derruidos" y una "red de infraestructuras destrozada", además de "economías que se han venido abajo y hay que remontarlas".

"Y a mí no me importaría que la única comunidad autónoma que pudiera asumir esa quita fuera la Comunidad Valenciana si con eso contribuimos a relanzar una economía tan importante para España" como esa, ha zanjado el presidente andaluz.