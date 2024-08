Moyano (JSA) acusa a Moreno de "discriminar" a los jóvenes: "Compiten contra otros con un título conseguido en un banco"

SEVILLA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA), Alejandro Moyano, ha señalado este lunes el "ataque continuo" que ha atribuido al Gobierno andaluz contra los jóvenes "discriminándolos en función de lo que hayan estudiado o de donde hayan nacido".

Ante el Día Internacional de la Juventud, Moyano ha sostenido ese mensaje con un retrato de la hoja de ruta de la Junta de Andalucía para la educación universitaria, ámbito donde ha esgrimido que "vivimos tiempos complejos en los que la universidad pública está siendo absolutamente desmantelada en favor de privadas de dudoso prestigio que llegan a mansalva a Andalucía".

Seguidamente ha lamentado situaciones asociados a la planificación educativa para propiciar entonces que los jóvenes andaluces que "se esfuerzan en sacar sus estudios adelante, que consiguen su título académico" van a competir "contra otros que van a conseguir el título universitario entrando por la puerta de un banco", según una nota de este partido.

"Esa es la realidad que vamos a vivir en Andalucía", ha sentenciado.

Moyano ha enviado "un mensaje de aliento" a todos esos jóvenes andaluces que ven cómo sus derechos "están siendo cada día atacados" por parte del Gobierno que preside Juanma Moreno, "una juventud que ha visto cómo los derechos que no se defienden con uñas y dientes pueden acabar siendo perdidos".

Ha dejado claro que los socialistas van a dar voz a "toda esa juventud que está siendo silenciada por parte de la Junta de Andalucía".

En materia de vivienda, Moyano ha hecho referencia al "secuestro" de 70 millones de euros del Bono Joven de Alquiler por parte del gobierno de Moreno Bonilla, unos fondos que provenían del Gobierno de España para "aliviar la economía de los jóvenes andaluces que está independizándose o que tenían una vida ya fuera de su hogar familiar".

Pese a las denuncias del PSOE y de la plataforma de afectados, que ha acudido incluso a los tribunales, la situación sigue sin resolverse.

MUNICIPIO SOCIALISTA QUE CONCENTRA EL 50% DE CONSTRUCCIÓN DE VPO: DOS HERMANAS

También ha criticado la ausencia de políticas de vivienda del gobierno de Moreno Bonilla. "El 50% de las VPO que se hacen en Andalucía se construyen en Dos Hermanas (Sevilla), un municipio gobernado por los socialistas", ha apostillado.

Para Moyano, "no puede ser que haya tierra en nuestra comunidad autónoma que pueda ser desarrollada por la Junta de Andalucía, con las competencias en materia de vivienda, para darle una oportunidad de independizarse a los jóvenes andaluces y que no se haga porque no les interesa".

Igualmente ha llamado la atención sobre el paro juvenil en Andalucía, "muy elevado".

Frente a ello, por parte del Gobierno andaluz sólo hay "planes de empleo insuficientes económicamente y que no tienen capacidad de acoger a los jóvenes andaluces que quieren una primera oportunidad laboral", según ha explicado.

"Es algo que no entra en nuestra cabeza: cómo se discrimina por parte de la Junta de Andalucía a los jóvenes andaluces en función de lo que hayan estudiado o en función de donde hayan nacido", ha lamentado.