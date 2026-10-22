Muere un militar atropellado por un vehículo en la base de Cerro Muriano de Córdoba

Archivo - Vehículos militares en la base de Cerro Muriano (Córdoba), en una imagen de archivo. - BRI X - Archivo

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven militar ha fallecido en la mañana de este jueves como consecuencia de un atropello por un vehículo en la base militar de Cerro Muriano, en Córdoba capital. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, el suceso ha tenido lugar entre las 9,30 y las 10,00 horas, cuando han sido alertados los agentes de la Benemérita.

Tras desplazarse al lugar de los hechos, han abierto las correspondientes diligencias para esclarecer el siniestro, al tiempo que se ha procedido al levantamiento del cadáver.