Muere una mujer al salirse de la vía su vehículo en la A-424 en Pozoblanco (Córdoba)

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido a última hora de este martes 20 de octubre al salirse de la vía el vehículo que conducía en la carretera A-424 en Pozoblanco (Córdoba), accidente en el que también ha resultado herida otra persona.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro mortal se produjo sobre las 22.10 horas cuando se recibió un aviso de socorro por un coche con dos personas atrapadas que se había salido de la calzada en dirección a Villanueva.

Al lugar se desplazaron efectivos de Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Pozoblanco, los servicios de emergencias sanitarios y Mantenimiento de la Vía.

Los bomberos tuvieron que rescatar a dos ocupantes del interior del vehículo, una mujer que ha resultado fallecida y otra persona que está herida.