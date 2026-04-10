Nace en Jaén 'Nocturnos de Primavera', el primer ciclo de conciertos de música de cámara y flamenco

El gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García-Lomas (dcha), y el director del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira, Rubén Fernández (izq) en la presentación de 'Nocturnos de Primavera' - FUNDACIÓN CAJA RURAL JAÉN

JAÉN 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La música en directo se adueñará en Jaén del nuevo edificio del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira con 'Nocturnos de Primavera', el primer ciclo de conciertos de música de cámara y flamenco.

Se trata de una iniciativa --surgida de la colaboración entre la Fundación Caja Rural de Jaén y el Conservatorio Superior de Música de Jaén-- en la que se ofrecerán cuatro conciertos gratuitos durante abril y mayo.

La terraza del conservatorio, que será escenario de las distintas actuaciones previstas, ha acogido el acto de presentación de este ciclo musical, en el que han participado el gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García-Lomas, y el director del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira, Rubén Fernández.

"Queremos que la gente conozca la cultura y la música, pero también es importante apoyar a quienes trabajan por hacerse grandes músicos y son el futuro de la música en Jaén y en nuestro país", ha apuntado García Lomas.

Serán cuatro ocasiones para disfrutar de la interpretación de distintas agrupaciones camerísticas, compuestas por el alumnado del conservatorio, al mismo tiempo que se contempla la puesta de sol en la terraza del nuevo edificio del centro de formación musical.

A partir del 15 de abril, cada miércoles, a las 20,30 horas, el público tendrá la oportunidad de vivir una experiencia cultural en un entorno hasta ahora desconocido. La entrada será libre hasta completar el aforo de espacio, que estará limitado a unas 50 personas aproximadamente. Será una oportunidad "inmejorable para que el alumnado y el profesorado demuestre su talento y muestre el trabajo que vienen haciendo a lo largo del curso", ha remarcado el director del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira.

La primera cita de 'Nocturnos de Primavera' será el miércoles 15 de abril, fecha en la que ganador y finalista del X Concurso de Música de Cámara serán los protagonistas. El miércoles 22 de abril será turno para descubrir el talento de José María Huertas y Rafael Gálvez con un concierto de guitarra y piano.

El flamenco hará su aparición en este ciclo con un recital que tendrá lugar el miércoles 29 de abril. Como broche final, el miércoles 9 de mayo, la música en directo correrá a cargo de Francisco G. Tomás (trompeta), José Luis Sosa (contrabajo), Jorge Cano (Batería) y Rafael Gálvez (piano).