El Neveral, en Jaén, acogerá el 15 de marzo la tercera quedada solidaria 'Somos mujeres. Somos trail'

Presentación de la tercera quedada solidaria 'Somos mujeres. Somos trail'. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de la quedada solidaria 'Somos mujeres. Somos trail' se celebrará el próximo 15 de marzo en el Parque Interurbano del Neveral de Jaén.

La actividad, que no tiene carácter competitivo, tendrá un recorrido de doce kilómetros por el citado entorno e incluye también la posibilidad de practicar la modalidad de senderismo, en este caso de nueve kilómetros.

La vicepresidenta del club Jaén Trail, Lola Requena, y la concejala de Deportes, Beatriz López, han presentado esta cita, acompañadas por Juan de Dios Gómez, presidente de la Asociación Muévete por el Parkinson Jaén, a la que pretenden dar visibilidad.

La edil ha destacado que la actividad "está muy bien enmarcadaW en un mes en el que se celebra "aún con más ahínco" y se reivindica "el papel que tienen todas las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y, también, en el deporte", según ha informado el Ayuntamiento.

"También servirá para visibilizar la fuerza, el esfuerzo y la capacidad de superación en disciplinas como el trail fomentando al mismo tiempo la convivencia", ha añadido López.

Requena, por su parte, ha explicado que la idea surgió para "incentivar la participación de las mujeres en un deporte que, en principio, estaba más considerado para el género masculino por la fuerza y por el riesgo". Al hilo, ha afirmado ese avance "está aumentando y, sobre todo, en las carreras de montaña y en la implicación" que tienen en los clubes.

Finalmente, Gómez ha agradecido al Jaén Trail y al Patronato Municipal de Deportes que hayan tenido en cuenta en esta edición a la Asociación Muévete por el Parkinson Jaén para dar visibilidad a la realidad y necesidades de quienes sufren esta enfermedad y sus familiares.