Nieto exige una financiación "justa" y el PSOE pide un "calendario" de devolución de pagos pendientes en Justicia

SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha exigido este miércoles una financiación "justa" para Andalucía para poder atender asuntos "prioritarios" que están pendientes de revertir desde la crisis económica de 2010 y el PSOE le ha reclamado un "calendario completo" de devolución de pagos pendientes a la plantilla de los funcionarios de la Justicia.

En su intervención en comisión parlamentaria y a instancias del grupo socialista, que ha pedido su comparecencia para informar de la devolución de detracciones salariales, José Antonio Nieto ha argumentado que, con la financiación actual y la "amenaza evidente del cupo independentista" para Cataluña, "¿cómo cree que podrían financiarse esas aspiraciones legítimas que tienen los sindicatos".

"¿Sabe qué cantidad es la que supone la paga extra y adicional de los años 2013 y 2014? ¿Sabe que esa cantidad tendría que salir de un presupuesto con unas limitaciones y unas necesidades evidentes en la prestación de servicios públicos? Estamos hablando de cerca de 800 millones de euros. ¿De dónde cree usted que podemos detraer?", le ha preguntado al diputado socialista Víctor Torres.

"Tengo clarísimo que ahí precisamente es donde afloran los problemas de una financiación injusta", ha sentenciado el consejero, que ha pedido al PSOE, como lo hizo el presidente de la Junta en su ronda de contactos a los partidos tras la reunión mantenida con Pedro Sánchez, que "unan esfuerzos para reivindicar la financiación que se merece Andalucía" y que ésta se "aplique" a lo "prioritario". "Aquí nos tendría el PSOE, al que creo que le vendría muy bien sumarse al acuerdo" ofrecido por Moreno.

El socialista Víctor Torres le ha recordado al consejero que si la devolución de los recortes aplicados con motivo de la última crisis depende de contar con fondos, el presupuesto actual asciende a 47.000 millones de euros frente a los 34.000 de 2018, lo que equivale a 13.000 millones de euros.

"Que Moreno cumpla y no mienta más", le ha espetado Torres a Nieto, al que ha recordado que sindicatos mayoritarios como CSIF ha puesto "negro sobre blanco" en una carta que no hay "calendario concreto" para revertir esta situación que padecen los profesionales de la Justicia en Andalucía. "No se sabe ni cuándo ni cómo se va a devolver lo pendiente", ha subrayado.