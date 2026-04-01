Nieto (IU), "a disposición" de Por Andalucía en su marcha como diputada autonómica y llama a Maíllo "lujo de candidato"

Archivo - El candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, junto a la exportavoz Inma Nieto, en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha certificado este miércoles su marcha del Parlamento de Andalucía, del que ha sido integrante cuatro legislaturas (entre los años 2012 y 2026), para considerar que ha sido "un honor y un privilegio" y dar por ello "mil gracias".

Nieto se ha valido de su cuenta personal en la red social X para pronunciarse sobre "el cierre de mi etapa como parlamentaria andaluza", con la Cámara autonómica ya disuelta para celebrar las elecciones el 17 de mayo, antes de declararse "a disposición de Por Andalucía".

Ha calificado a esa coalición como "un proyecto sólido", además de remarcar la figura de su cabeza de cartel a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, a quien llama "un lujo de candidato".

Apela a que este proyecto "hace de la resignación un revulsivo" y advierte a los potenciales votantes que "la clase trabajadora avanza cuando no se conforma".

Por Andalucía es la coalición que conforman en estos momentos IU Andalucía, Movimiento Sumar Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz, y tiene ante sí la incógnita de si se acabará produciendo la integración de Podemos Andalucía de aquí a este viernes, día 3, cuando cierra el plazo para el registro de las coaliciones electorales ante la Junta Electoral de Andalucía.

La dirigente de Izquierda Unida Andalucía apoya sus palabras en un vídeo de su última intervención parlamentaria, que fue el 26 de marzo en la reunión de la Diputación Permanente del Parlamento, convocada para la convalidación de los decretos-leyes 2/2026 y 3/2026.

Los estatutos de IU Andalucía establecen una limitación de mandatos para sus cargos públicos electos de dos legislaturas u ocho años, aunque contiene una vía excepcional para superar ese tope temporal en caso de refrendo de la militancia con una exigencia de porcentaje de apoyo de un 60 a 75% para continuar en ese desempeño.



