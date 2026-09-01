Nigüelas (Granada) acoge del 4 al 6 de septiembre su XVII Feria Hortofrutícola

Presentación de la XVII Feria Hortofrutícola de Nigüelas. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Nigüelas (Granada) vuelve a ser, del 4 al 6 de septiembre, la capital de la agricultura sostenible de la provincia con la celebración de la XVII Feria Hortofrutícola de las Vegas Andaluzas y la IV Feria de la Patata Copo de Nieve, citas ya consolidadas en el calendario agrario andaluz que cuentan con el apoyo de la Diputación Provincial.

El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha asegurado en la presentación de la feria que "la tradición, la sostenibilidad y los sabores auténticos de esta zona de la provincia se dan la mano para ofrecer un espacio de puesta en valor e intercambio de buenas prácticas para mantener la alta calidad de la agricultura granadina".

Organizado por la Asociación Hortofrutícola de las Vegas Andaluzas (Hortoan), en colaboración con la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Nigüelas, el evento rinde homenaje a los agricultores de la comarca y a su esfuerzo constante por salvaguardar variedades tradicionales amenazadas.

Entre ellas, destaca la patata Copo de Nieve, joya agronómica de Sierra Nevada recuperada gracias al trabajo conjunto de los hortelanos locales y el ámbito académico, compartiendo protagonismo con otros tesoros autóctonos como los tomates morados, caquis y frigüelos.

La programación arranca el viernes 4 de septiembre, a las 18,00 horas en la Casa de la Cultura, con la charla inaugural 'Importancia de la conservación e intercambio de semillas y la creación de un banco de semillas en la comarca', tras la cual quedará abierto el mercado ecológico, la exposición de frutos y el espacio de intercambio de semillas.

Durante el fin de semana, se sucederán catas guiadas, degustaciones gastronómicas de platos elaborados con patata Copo de Nieve, una gran comida popular con recetas ecológicas y talleres infantiles diseñados para transmitir el amor por la tierra a las nuevas generaciones.

Además, como una de las atracciones más esperadas del fin de semana, se celebrará el III Concurso de Calabazas, un certamen festivo que premiará a los mejores ejemplares cultivados en la zona y dinamizará la jornada sabatina.