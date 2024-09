Nuevas Generaciones señala que el "aislamiento" a nivel ferroviario de Jaén "impide a los jóvenes vivir en los pueblos"

JAÉN, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial de Nuevas Generaciones (NNGG) de Jaén, Gabriel Perales, ha manifestado, este sábado, "el malestar de los jóvenes de esta provincia al ver cómo nos aíslan a nivel ferroviario, cómo no nos dan oportunidades para poder vivir en los pueblos y trasladarnos diariamente a las universidades o al trabajo porque no hay comunicaciones para hacerlo". "Nos obligan a irnos de nuestras casas porque no tenemos trenes, como sí tienen jóvenes de otros territorios que a diario usan el ferrocarril, y nos molesta y nos entristece ese grave agravio de Sánchez hacia nosotros".

La situación del ferrocarril en la provincia de Jaén es "deplorable", ha asegurado Perales desde la estación de Andújar donde han denunciado "el abandono sistemático de las infraestructuras ferroviarias, el mal estado de las mismas y la falta de personal", según ha recogido en una nota el PP de Jaén.

En este contexto, el presidente provincial de NNGG ha recordado que en la estación de Andújar ha decidido el Gobierno de Sánchez quitar las taquillas, "una situación que empeora aún más el servicio en Andújar que ya de por sí deja mucho que desear con cada vez menos conexiones y más incidencias".

Al hilo de lo anterior, ha señalado que "la última referente al tren que se averió en Sevilla, continuó más tarde hasta Córdoba donde el maquinista concluyó su jornada laboral teniendo los pasajeros que llegar hasta Andújar y al resto de estaciones hasta la capital en autobús".

"Jaén, con Puente y Sánchez, pierde el tren y los jóvenes jienenses perdernos el tren", ha advertido, al tiempo que ha calificado de "insufribles" las incidencias y retrasos en los trenes, "lo cual nos impide poder trasladarnos de un lugar a otro, de los pocos a los que tenemos conexión ferroviaria, por temor a no llegar a tiempo a una clase o al trabajo".

Todos los jóvenes jienenses "vemos el abandono de las infraestructuras de ferrocarril en Jaén, a excepción de Juventudes Socialistas que pareciera que no tienen voz propia ni criterio sino que están adoctrinados, a la orden de Paco Reyes, desde que obtienen su carné".

En este sentido, ha asegurado el dirigente provincial que desde NNGG "no nos vamos a quedar callados y debemos decir alto y claro que estamos indignados, nos sentimos abandonados por un Gobierno a la orden de los intereses personales del presidente Sánchez" mientras en Jaén "sufrimos las consecuencias en forma de retrasos, transbordos en autobús y un sinfín de despropósitos".

Por último, desde Nuevas Generaciones de Jaén han solicitado a los jóvenes jienenses que "no nos callemos, que luchemos por nuestros derechos y, para ello, se sumen al 'Manifiesto por la mejora del ferrocarril en la provincia de Jaén'". Un movimiento "que ya es de toda la sociedad, de todos los ciudadanos y de todos los jóvenes quienes tenemos un papel clave en el futuro de nuestra provincia", ha concluido Perales.