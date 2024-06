El número de consultas no realizadas por incomparecencia del paciente suman más de 1,2 millones, casi un 18% del total

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha contabilizado entre enero y mayo de 2024 un total de 1.273.016 consultas externas no realizadas por no presentarse los pacientes a las citas concertadas, lo que equivale a un tasa de absentismo del 17,8% sobre el total de consultas programadas en los primeros cinco meses del año (7.169.664). En 2023, las consultas externas a las que no se presentaron los pacientes fueron 2.839.007.

Por provincias, Sevilla es la que encabeza el ránking, con 328.801 consultas externas no realizadas, con un tasa de absentismo del 19,1%. Le siguen Málaga (220.618 y un 17,1%), Cádiz (172.601 y un 16%), Granada (164.100 y un 17,2%), Córdoba (123.516 y un 19,3%), Jaén (115.952 y un 23,2%), Almería (77.685 y un 13,9%) y Huelva (69.743 y un 16,6%), según los datos ofrecidos por la Consejería a Europa Press.

En el caso de las citas para el médico de familia, en Andalucía, entre enero y mayo de 2024, se concertaron 19.021.010 y la tasa de no realizadas se situó en un 6,9%. En las consultas de Pediatría, se cerraron 2.778.946 citas y no se realizaron un 9,98%. Por último, en Enfermería, las citas programadas fueron 13.805.031 y no se llegaron a realizar un 8,40% del total.

Ante esta situación, la Consejería que dirige Catalina García prevé tomar medidas, recogidas en la I Estrategia de Salud Digital de Andalucía (2024/2028), actualmente en fase de alegaciones hasta el próximo 13 de junio. En este documento, la Junta apuesta por monitorizar la tasa de cancelaciones sobre las citas previas cerradas. La Administración entiende que esta actuación "permitirá medir todo el conjunto de citas que las personas informan, antes de no acudir, de su indisponibilidad para ello", lo que "favorece a la eficiencia del sistema".

Según la Junta, esta estrategia permitirá mejorar y evolucionar los servicios digitales de salud, respondiendo a las "necesidades reales" de las personas y su contexto; facilitará la toma de decisiones aprovechando el valor del dato y conocimiento disponible y fortalecerá las capacidades digitales de la organización, favoreciendo la modernización de la asistencia sanitaria. Además, supondrá un impulso a la innovación dentro del ecosistema digital del sistema sanitario público andaluz, respaldando la "ideación, participación y desarrollo de iniciativas".