La obra 'R.E.M.' abre este jueves el 28º Festival Internacional de Teatro de Cazorla (Jaén)

CAZORLA (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

El espectáculo 'R.E.M', de la compañía La Trocola Circ, abre este jueves el XXVIII Festival Internacional de Teatro de Cazorla (Jaén). Forma parte del ciclo de Sala, uno de los tres que, junto a los de Calle y Teatrino, componen una programación que se alargará hasta el próximo 8 de noviembre

El Teatro de la Merced acogerá esta propuesta. Un viaje al mundo de los sueños, una reflexión y un trabajo de investigación de objetos en clave de circo para todos los públicos, que consigue tejer un relato onírico sembrado de inquietudes, según ha explicado el director del festival, Mario Olivares.

Ha apuntado que la compañía La Trócola Circ "habla de la autoexigencia, de las fronteras y del miedo a fallar". "Es una llamada a la valentía, a conseguir aquello que anhelamos o al menos a intentarlo", ha apostillado.

Olivares ha explicado que "en esta representación con cuatro artistas y cuatro camas se convierten en material conductor de sueños a través de malabares en alturas, verticales, acrobacias, banquina y portes acrobáticos, cuatro latidos en escena que se multiplican con cada suspiro del público en la platea".

"Estamos ilusionados e impacientes por que comience uno de los festivales de teatro referentes a nivel nacional, en el que este año contaremos con un plantel importante de obras de primer nivel en los tres ciclos que componen este festival", ha destacado.

El director ha señalado que nació en 1996 y está muy consolidado. Además, cuenta "con un arraigo especial, ya que ofrece una visión importante para la oferta complementaria del turista y sobre todo para los vecinos y vecinas de Cazorla, así como de los municipios aledaños".

Tras 'REM', el Festival Internacional de Teatro de Cazorla seguirá el 18 de octubre con la obra 'Poncia', protagonizada por Lolita Flores, y el 27 con 'Carmen, Nada de Nadie', con Beatriz Argüello, Oriol Tarrasón, Ana Fernández y Víctor Massan.

La programación continuará el 2 de noviembre con la obra 'Pentación', protagonizada por Héctor Alterio, actor que recibirá el XXVIII Premio Ciudad de Cazorla de Teatro. El día 9, se subirán al escenario del Teatro de La Merced Gaspar Campuzano, Francisco Sánchez y Enrique Bustos con la representación 'Manual para armar un sueño'.

El 16 de noviembre está prevista la obra 'Las hermanas de Manolete', de Alicia Montesquiu; mientras que el 30 llegarán Fernando Tejero, Mabel del Pozo y Daniel Muriel con 'Camino al zoo'. Las obras 'Together to get there', de Donald Beteille, y 'Es-Puto Cabaret', de Ángel Calvente, cerrarán esta edición los días 7 y 8 de diciembre, respectivamente.

AL AIRE LIBRE

Junto a la programación en sala, las ruinas de Santa María, el Auditorio del Parque, las plazas de la Corredera y de Andalucía y el Recinto Ferial serán escenarios al aire libre en el ciclo Teatro de Calle. Está programado los días 11 y 12 de octubre e incluye 14 representaciones tanto de teatro como musicales y circenses.

No faltará tampoco el ciclo Teatrino, con tres obras dirigidas al público infantil: 'La vida es juego' (5 de noviembre), 'La casa más pequeña (13 de noviembre) y 'Hamelín' (27 de noviembre).