Las obras de las cubiertas del pabellón deportivo del Bulevar de Jaén, por 150.000 euros, "estarán listas en un mes"

Visita al pabellón deportivo del Bulevar. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén avanza en las obras de las cubiertas del pabellón deportivo Carlos Martínez Esteban, situado en el barrio del Bulevar, y "estarán listas en un mes" con una inversión que supera los 150.000 euros.

Así lo ha indicado el alcalde, Julio Millán, durante la visita que ha realizado este viernes a este espacio, junto a concejales y representantes de las ampas de los colegios Cándido Nogales y Gloria Fuertes.

Ha explicado que los trabajos en las cubiertas están en marcha y se han ampliado a nuevas intervenciones tras el tren de borrascas. En este sentido, ha apuntado que, una vez estén concluidos, se detallarán a los colectivos deportivos, vecinales y docentes para que tengan cumplida cuenta de la intervención. "Es un importante esfuerzo que estamos haciendo para intentar solucionar un problema de mucho tiempo", ha destacado.

Tanto el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, como el de Contratación, Francisco Lechuga, han señalado que con esta actuación se cubre un defecto de obra que data de cuando la instalación se construyó y que originaba filtraciones en muros y a través de los lucernarios del techo.

Padorno ha precisado que se ha impermeabilizado toda la cubierta de nuevo. Las obras comenzaron con una declaración de emergencia ante las constantes filtraciones y han sufrido un retraso debido al tren de borrascas, que, "además, ha obligado a nuevas intervenciones añadidas a estas como la reparación de todo el cerramiento perimetral y los ventanales que dan al oeste".

"A partir de ahora esperamos que en tres, cuatro semanas esté todo reparado, las cubiertas arregladas y pintadas y creemos que los trabajos que se han hecho nos dan total garantía de que no van a repetirse los problemas que han sufrido los clubes y personas que usan este pabellón", sostiene", ha afirmado.

En este sentido, ha resaltado la reparación total de los 600 metros cuadrados de cubierta con un material más eficiente y resistente que el existente, "donde había más de 40 fisuras o puntos de filtración detectados".

Por su parte, la concejala de Deportes, Beatriz López, ha comentado que estos trabajos forman parte del plan de intervenciones en el que se trabaja en equipamientos deportivos y suponen atender "una demanda histórica en el pabellón del Bulevar".

"Y este verano, una vez que baje la práctica deportiva, lo haremos en el central de La Salobreja, además de otras actuaciones en equipamientos para su dignificación y, sobre todo, atender los efectos del temporal en otros y planificar nuevas infraestructuras deportivas que ya merece la ciudad", ha recordado en alusión al nuevo pabellón deportivo.

La edil ha recordado que la actuación en La Salobreja supondrá el levantamiento de la totalidad de la cubierta, por lo que hay que esperar a la llegada del buen tiempo y a la reducción de la práctica deportiva.