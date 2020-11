Observatorio Económico ve "sobreestimados" ingresos de financiación de la Junta y prevé "devolución millonaria" en 2023

SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Económico de Andalucía (OEA) ha presentado este jueves su análisis del proyecto de Presupuestos de Andalucía para 2021, en el que destaca, en el apartado de los ingresos procedentes del sistema de financiación autonómica, que "se encuentran sobreestimados" al argumentar que se basan en las previsiones de ingresos de los Presupuestos del Estado para 2021, "calificadas por diversos organismos e instituciones como especialmente optimistas", lo que supone que "las entregas a cuenta definidas en los presupuestos andaluces adolecen de similar debilidad".

"La cuestión no es baladí", ha indicado el Observatorio Económico de Andalucía, tras advertir que los ingresos del sistema de financiación suponen "el 60% de los ingresos no financieros de la Comunidad", por lo que ha augurado que supondrá "en 2023 la devolución de millonarias cantidades en concepto de la liquidación del sistema de financiación del año 2021".

"Algo similar ocurrirá en 2022 cuando se proceda a liquidar el año actual", ha sostenido el OEA tras apuntar que "se han calculado sin tener en cuenta la debacle económica que llevamos meses sufriendo".

En relación a la presupuestación de los ingresos previsibles de los fondos europeos React-EU, el Observatorio Económico ha indicado que "nos parece prudente no contabilizar de momento cuantía alguna apoyada en las inciertas cifras que podrían llegar a nuestra Comunidad", aunque ha advertido de que "esta prudencia contable no debería impedir, no obstante, el avanzar ya con cierta agilidad en los programas y planes que deben facilitar cobertura estratégica de las iniciativas financiadas con estos fondos".

Otro reproche presupuestario que dirige en el apartado de ingresos el OEA a la Junta de Andalucía es que "no nos parece realista exigir que aproximadamente un tercio de los fondos que le corresponden a España por la iniciativa NGEU vengan a nuestra Comunidad, tal y como se afirma en el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía".

En el caso de las previsiones de alivio de la presión fiscal, el Observatorio Económico de Andalucía ha trasladado, sobre posibles bonificaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) ha reclamado "no precipitarse en tanto en cuanto es previsible que haya un cambio sustancial en la legislación estatal para definir la base imponible".

En el caso de posibles modificaciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) para los grupos de parentesco más alejados al causahabiente (grupos III y IV) ha advertido de que "la recaudación en esta figura tributaria se ha reducido un 50% desde que se iniciaron las progresivas rebajas fiscales, hasta el punto de que la recaudación presupuestada para 2021 (245,5 millones de euros) ya se encuentra por debajo incluso de la recaudación normativa a efectos del sistema de financiación autonómica (340 millones en 2018, último año liquidado)".

"Se pone de manifiesto que las rebajas fiscales en tributos cedidos como el de Sucesiones y Donaciones tiene un doble coste para las arcas autonómicas", ha indicado el OEA, que ha situado en "la caída en la recaudación y en las aportaciones que las comunidades deben realizar al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que están fijadas en términos de recaudación normativa y no real".

GASTOS: "NOTABLE SIMILITUD CON PRESUPUESTO DE 2018"

El Observatorio Económico de Andalucía ha considerado sobre el estado de gastos del proyecto de Presupuestos de 2021 que "nos referimos a la notable similitud entre el proyecto de presupuestos ahora bajo análisis y el de 2018, último del gobierno anterior".

El OEA ha señalado "la línea continuista se observa con claridad por ejemplo en el porcentaje que representa el gasto en bienes de carácter social (sanidad y educación, principalmente) sobre el total del gastono financiero. Esta línea de gasto, que se configura como la principal de los presupuestos andaluces, alcanza en 2021 el mismo que alcanzaba en 2018: un 52%".

"Con la inversión pública ocurre otro tanto", ha puesto el OEA en su análisis de las cuentas andaluzas para 2021.

"Mientras que en 2018 el gasto público en capital representaba el 10,6% del total, los presupuestos para 2021 prevén gastar el 11,2% del total, esto es, tan solo 6 décimas de diferencia", ha señalado.

En algunos casos el OEA percibe un retroceso como las políticas de investigación, innovación y sociedad del conocimiento (1,3% del total en 2018 frente al 1,1% para 2021) o de fomento empresarial (1,2% en 2018 frente al 0,5% en 2021).

El OEA pone la lupa también en el grado previsto de inejecución presupuestaria, del que subraya que "no figura en el estado de gastos como tal sino en los ajustes de contabilidad nacional para transformar el saldo presupuestario al lenguaje de la normativa europea sobre estabilidad presupuestaria", y del que destaca una inejecución del gasto 450 millones de euros.

"Deberían hacerse esfuerzos adicionales por minimizar esta cifra, manejando en última instancia las modificaciones presupuestarias con suficiente agilidad para allegar recursos precisamente allí donde se necesiten", indica el OEA.

DÉFICIT DEL 1,1%

El Observatorio Económico de Andalucía apunta sobre que las cuentas financieras de la Junta de Andalucía prevén finalizar 2021 con un déficit público del 1,1% del PIB. "Como es sabido ese resultado se alcanza después de haber aplicado una transferencia extraordinaria que el Gobierno central entregará a las comunidades autónomas para cubrir otro 1,1% del PIB", ha explicado.

"En realidad, por tanto, el déficit público de Andalucía se situará en el 2,2 por ciento del PIB, más allá de la ficción generada por dicha transferencia excepcional", ha expuesto.