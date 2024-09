La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en diez años en Almuñécar (Granada)

Juan Guerrero, vendedor de la ONCE - ONCE

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este domingo ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros, en la localidad granadina de Almuñécar, vendido en el Paseo de San Cristóbal.

Juan Guerrero, vendedor de la ONCE desde 2022, ha sido quien ha dado este Sueldazo. "Estoy muy contento por mi gente, aunque todavía no sé a quién se lo he dado. Tenía la ilusión de darlo, pero no sabía cuándo, esto va a ser una alegría para todo Almuñécar", ha indicado según ha informado la organiación en una nota de prensa este lunes.

Este sorteo, que estaba dedicado a la clausura de los Juegos Paralímpicos, ha dejado también otro cupón premiado con 20.000 euros en la Alpujarra granadina, que dio Herminio Contreras en el municipio de Cádiar en la calle Pedro Antonio Alarcón.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a otros cuatro cupones.