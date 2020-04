Diputados de Adelante afines a Teresa Rodríguez darán al SAS el 45-60% de sus ingresos de marzo y abril

Los parlamentarios procedentes de IU en la confluencia expresan su "disconformidad con hacer públicas dichas donaciones"

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha anunciado este lunes que once de sus 17 miembros, vinculados a su equipo y a Podemos en el momento en el que se confeccionaron las listas para las elecciones del 2 de diciembre de 2018, transferirán un total de 31.667 euros al Servicio Andaluz de Salud (SAS), correspondientes a los ingresos a los que estos diputados han renunciado durante las semanas de marzo y abril, enmarcadas en la cuarentena vinculada al estado de alarma decretado por el Gobierno ante la pandemia del coronavirus Covid-19.

Esta iniciativa, según ha explicado Teresa Rodríguez en un comunicado, corresponde a la propuesta que llevó hace unas semanas el grupo parlamentario de Adelante Andalucía al Parlamento autonómico, con la intención de reducir el salario de todos los diputados de la Cámara andaluza y de no cobrar las dietas, propuesta que, según ha remarcado, fue votada en contra por los grupos de PSOE, PP, Ciudadanos (Cs) y Vox.

Teresa Rodríguez ha subrayado que, aunque desde "Presidencia del Parlamento se asegure que no se van a cobrar las dietas por desplazamiento, eso sólo corresponde a una parte mínima de la cuenta total de dietas por el ejercicio del cargo, y no al total de las indemnizaciones que perciben los diputados y, por tanto, no es ninguna medida excepcional, pues ya en periodos normales no se cobra esa parte si los diputados no asisten a las sesiones parlamentarias".

En este sentido, Rodríguez asegura que desde su equipo van a cumplir "con lo comprometido" y van a recortar "un 30% el salario y a renunciar al 100% de las indemnizaciones que cobran los diputados sin justificar, a pesar de que nosotros hemos intentado que se justifiquen con tickets durante todos los meses de año", según ha apostillado.

En total, corresponde a renunciar durante la cuarentena a entre un 45 y 60% de los ingresos para devolverlo, según explica la presidenta del grupo parlamentario, desde donde precisan que la variación va en función de la diferencia salarial que hay entre algunos diputados.

Teresa Rodríguez ha querido puntualizar que "no queremos donarlo, queremos devolverlo", y al respecto ha manifestado que "hay quienes están donando a asociaciones de víctimas que se han creado para la ocasión, cosa que nos parece un poco sospechoso, y nosotros queremos devolvérselo a la caja pública, a la caja de dinero de todo el mundo".

TERESA RODRÍGUEZ: "NO ES UNA DONACIÓN"

La forma de hacer la "devolución" del ingreso al SAS será a través de la caja de donaciones, "la única forma que tenemos de devolver el dinero", según ha explicado Rodríguez, quien, en esa línea, ha insistido en señalar que "esto para nosotros no es una donación".

"No estamos de acuerdo con que la sanidad se financie con donaciones, porque entonces dependemos como en la época de la beneficencia, de la caridad, y nosotros queremos depender de nuestros impuestos, compensados en función de lo que puede aportar cada uno, y garantizar que el sistema de salud disponga de una atención de calidad para la mayoría de la población", ha remachado.

Asimismo, Rodríguez ha insistido que no le gusta la política de donaciones para financiar lo publico, sino que "nos gusta la política financiera a través de unos impuestos progresivos en el que paga el que más tiene, y tener la sanidad como un derecho, no como un regalo que nos hace nadie".

La presidenta del grupo de Adelante Andalucía ha asegurado que está "muy orgullosa" de su equipo de diputados, entre los que se encuentran, además de la propia Teresa Rodríguez, las parlamentarias María García, Maribel Mora, María Gracia González, Ángela Aguilera, Vanessa García, Ana Villaverde y Luzmarina Dorado, así como los diputados Nacho Molina, José Ignacio García y Diego Crespo.

Son diputados de los que aportó Podemos a la confluencia en el momento en el que se confeccionaron las listas para las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018, a las que Teresa Rodríguez acudió como coordinadora general de Podemos Andalucía, cargo que aún mantiene, si bien el pasado mes de febrero anunció su decisión de no optar a la reelección en la próxima asamblea ciudadana andaluza que el partido 'morado' tiene pendiente de celebrar, y en la que la dirección actual cederá paso a un nuevo equipo.

Son gente que, según ha concluido Teresa Rodríguez, "sabe que la representación pública es un ejercicio de altruismo, voluntario, que uno asume durante un tiempo limitado, y que no quieren tener privilegios que la mayoría de la gente no tiene, y en estos tiempos mucho menos".

DISCONFORMIDAD INTERNA CON DIPUTADOS DE IU

Por su parte, desde IU Andalucía han trasladado a Europa Press que sus seis diputados en el grupo parlamentario de Adelante Andalucía "han mostrado su disconformidad con hacer públicas dichas donaciones".

Así lo han expresado "en el seno del grupo", ya que entienden que "la razón de ser de las donaciones es precisamente el anonimato", según han apuntado las mismas fuentes, que añaden que, "en base a este criterio", los diputados de IU Andalucía destacan que "lo importante es que estas donaciones se estén haciendo".

En ese sentido, desde IU Andalucía apuntan que los cargos públicos de la federación de izquierdas tienen una limitación salarial menor a tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) antiguo; es decir, sus sueldos están por debajo de los 1.800 euros, "salvo aquellos que por su anterior trabajo contasen con una retribución mayor, en cuyo caso se mantendría este salario".

Esto significa que "los y las diputadas de IU Andalucía donan buena parte de sus ingresos periódicamente", según indican las mismas fuentes, que agregan además que "están haciendo donaciones extraordinarias durante la crisis del Covid-19, si bien consideran oportuno que tengan carácter privado".