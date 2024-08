La ONCE reparte 315.000 euros en Bailén (Jaén) con la venta de nueve cupones premiados

JAÉN, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este jueves ha repartido 315.000 euros en Bailén (Jaén) donde Antonio Pérez vendió nueve cupones premiados con 35.000 euros cada uno por la zona del hospital nuevo.

Pérez es afiliado a la ONCE y vendedor desde 2012 y en 2006 repartió un premio aun mayor de 1,2 millones de euros entre sus vecinos. "Es una alegría para todo el pueblo, ahora me van a comprar todos", ha dicho este vendedor, que ha mostrado su alegría por haberlo dado en su pueblo. "Me alegro mucho por la gente porque yo me he criado aquí de toda la vida y los conozco a todos así que más contento todavía", ha dicho Pérez.

Según ha informado la ONCE, este mismo sorteo ha dejado otros 140.000 euros en la localidad onubense de Bollullos Par del Condado con otros cuatro cupones premiados con 35.000 euros, que vendió Eloy Díaz, por lo que ha repartido un total de 455.000 euros en premios mayores entre las dos provincias andaluzas.

El cupón del 8 de agosto estaba dedicado a la campaña de verano de seguridad en la náutica que la ONCE realiza esta semana en sus sorteos de diario en colaboración con Salvamento Marítimo y la Dirección General de la Marina Mercante bajo el lema 'Una alerta a tiempo es tu mejor salvavidas' y ha llevado el resto de los premios a Cataluña, Canarias, Murcia y la Comunidad de Madrid.