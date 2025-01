La ONCE reparte cerca de 1,9 millones de euros entre Córdoba, Jerez, Algar y Guadix

José Cabello, vendedor de la ONCE en Córdoba.

José Cabello, vendedor de la ONCE en Córdoba. - ONCE

CÓRDOBA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este martes ha repartido cerca de 1,9 millones de euros entre Córdoba capital y las localidades de Jerez de la Frontera y Algar, en Cádiz, y Guadix, en Granada. La mayor fortuna ha ido a Córdoba con 815.000 euros en premios gracias a José Cabello, que vendió la serie agraciada con medio millón de euros, el mayor premio que ofrece la ONCE en sus sorteos de diario, y otros nueve cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Según detalla la ONCE en una nota, Cabello es vendedor de la ONCE desde 2014 y ha llevado la suerte a la Avenida Libertad en el Vial Norte de la capital cordobesa, donde en 2018 repartió otro premio de cerca de 300.000 euros.

"Esto es un buen presagio para el nuevo año, así da gusto empezar", afirma esta mañana encantado de haber llevado de nuevo la suerte a los vecinos de su barrio. "Me alegro mucho por ellos y por lo que esto conlleva para el barrio, que es una buena forma de empezar el año", asegura.

En Jerez, Antonio Soto, vendedor de la ONCE desde 2005, vendió diez cupones premiados con 35.000 euros a las puertas de un supermercado en la Avenida de Tío Pepe en Jerez, repartiendo así 350.000 euros. "Estoy que no me lo creo, se siente una emoción muy grande", dice esta mañana aún con un pellizco de nervios.

"Me alegro un montón por la gente y por mí también, porque para mí el regalo más grande es dar el premio a la gente y más a principios de año, que hemos empezado bien", confiesa, para asegurar que está "hasta emocionado".

Mientras que en Algar fue Rafael Rosa, vendedor también desde 2005, quien repartió la misma suerte, otros 350.000 euros con diez cupones premiados con 35.000 euros, en la Calle Real en pleno centro de la localidad gaditana. "Ando por todo el pueblo, pero la mayoría los vendí en la Calle Real", matiza.

"Es una satisfacción muy grande y tengo a los clientes supercontentos, es una forma buenísima de empezar el año, porque con la cuesta de enero el personal esta un poco cabizbajo", comenta el vendedor.

También en la localidad granadina de Guadix se han repartido otros 350.000 euros en premios gracias a Luis Santiago que vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en la Calle Lepanto.

De esta forma, el sorteo del 7 de enero, que estaba dedicado a la plaza del Azoguejo, a los pies del Acueducto de Segovia, ha repartido en total 1.865.000 euros entre las tres provincias andaluzas.

CUPÓN DIARIO

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras, y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado. Para este viernes, 10 de enero, el Eurojackpot de la ONCE el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 79 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde 'www.juegosonce.es' y en establecimientos colaboradores autorizados.