Ópticos-optometristas andaluces reivindican en el Día Mundial de la Visión el "papel esencial" de la profesión

Óptico-Optometrista. - COLEGIO DE ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS DE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía (COOOA) ha reivindicado la "relevancia asistencial, social y laboral de la figura sanitaria del óptico-optometrista" con motivo del Día Mundial de la Visión, que se celebra este jueves, 8 de octubre, para concienciar sobre el cuidado de la salud visual.

De esta manera, y a través de un comunicado coincidiendo con esta efeméride, la entidad colegial ha resaltado que el colectivo al que representa vive "un momento determinante", marcado por el inicio de la tramitación para la inclusión de su categoría profesional en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), el liderazgo andaluz en el 'Plan Veo', la apertura a la docencia pública y "la consolidación de la titulación como una de las disciplinas con mayor empleabilidad y futuro del país".

Tras "años de diálogo continuo y reivindicaciones por parte del COOOA", la Junta de Andalucía publicó recientemente el trámite de consulta previa del proyecto de orden por la que se creará la categoría estatutaria de óptico-optometrista en los centros sanitarios del SAS.

Desde el colegio valoran que su incorporación funcional a las plantillas de Atención Primaria y Hospitalaria permitirá asumir "labores clave" como el cribado visual, la detección precoz de alteraciones funcionales y refractivas y el seguimiento de pacientes "en estrecha coordinación" con los servicios de Oftalmología.

Desde la entidad colegial explican que alrededor del 80% de las consultas en Oftalmología corresponden a problemas de índole optométrica, por lo que la presencia de este profesional en el sistema público "contribuirá de manera directa a descongestionar la atención especializada, recortar listas de espera y facilitar una cobertura equitativa de cerca de tres millones de andaluces que podrían padecer problemas visuales o errores refractivos de la visión sin detectar ni compensar al no acudir a revisiones periódicas con el óptico-optometrista, en base a estudios publicados en el Libro Blanco de la Salud Visual".

El proceso continuará durante este otoño con la concreción de las condiciones de acceso a la nueva categoría, abordando "aspectos clave" como el baremo de méritos, el temario de los futuros procesos selectivos y los criterios para la incorporación efectiva de los profesionales.

En este sentido, la convocatoria estará abierta tanto a diplomados como a graduados en Óptica y Optometría, planteándose su adscripción al subgrupo profesional A2 en consonancia con su titulación y nivel de responsabilidad.

Para el COOOA, "estos avances transforman una reivindicación histórica en un proyecto tangible que marcará un antes y un después, reconociendo oficialmente al óptico-optometrista dentro de los equipos multidisciplinares de la sanidad pública andaluza".

PLAN VEO

Por otro lado, desde el COOOA defienden que la implicación del colectivo con la sociedad y la infancia se refleja en los datos del Plan Veo, iniciativa del Ministerio de Sanidad desarrollada en colaboración con el Consejo General de Ópticos-Optometristas y los colegios profesionales autonómicos para financiar sistemas de ayuda visual a menores de hasta 16 años.

Andalucía se ha situado a la cabeza de todo el país en volumen asistencial, con un total de 102.950 expedientes tramitados hasta la fecha.

Esta respuesta, según el colegio, ha sido posible gracias a la implicación de 1.514 establecimientos sanitarios de óptica andaluces adheridos. Por provincias, Sevilla cuenta con 386, Málaga con 244, Cádiz con 192, Granada con 181, Córdoba con 152, Almería con 141, Jaén con 140 y Huelva con 78 centros.

En el conjunto nacional, más del 76% de las indicaciones del plan han nacido directamente en los gabinetes optométricos, "reafirmándolos como el primer escalón accesible de salud visual".

UNA TITULACIÓN DE "ALTA DEMANDA"

Por otro lado, aprovechando esta fecha conmemorativa, el COOOA pone también el foco en la "excelente salud laboral" que atraviesa el sector. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 91% de los titulados en Óptica y Optometría consiguen empleo de forma "casi inmediata" y la tasa de desocupación apenas roza el 2%, situándose como una de las carreras universitarias con mejor inserción laboral de España según la Fundación BBVA y el Ministerio de Educación.

Sin embargo, la profesión "encara un inevitable relevo generacional en un contexto donde el envejecimiento de la población y el uso intensivo de pantallas disparan la demanda social de cuidados visuales, lo que anticipa un notable incremento de oportunidades de trabajo y captación de talento joven para los próximos años", según avisan desde la entidad colegial.

Junto a la práctica clínica habitual, la profesión "sigue ampliando horizontes multidisciplinares". Recientemente, la Junta de Andalucía habilitó a los graduados en óptica y optometría --con el Máster de Profesorado MAES-- a inscribirse en las bolsas docentes de Secundaria en Física y Química, así como en Formación Profesional en las especialidades de Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico y Procedimientos Sanitarios y Asistenciales.

En palabras de la decana-presidenta del COOOA, Blanca Fernández, "el óptico-optometrista vive una auténtica revolución en cuanto a su proyección profesional".

"Es una carrera con prácticamente pleno empleo y una reseñable versatilidad que va mucho más allá del gabinete de consulta o del establecimiento sanitario de óptica. Hoy nuestros graduados tienen abiertas puertas en la docencia reglada, la investigación científica, el desarrollo de innovación tecnológica, el diseño de dispositivos e incluso campos creativos como la industria audiovisual, el cine y la televisión, asesorando en ergonomía, lentes de caracterización o efectos ópticos. Nos encontramos en un momento dulce donde, además, el relevo generacional y la inminente llegada al SAS abren un abanico de salidas laborales apasionante y con un firme propósito social", ha manifestado la representante del colegio.