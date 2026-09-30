Las organizaciones agrarias afirman que mantendrán las movilizaciones por la subida del gasóleo

Asaja y UPA afirman que el sector agrario mantendrán las movilizaciones ante la subida del gasóleo. Imagen de archivo - ARAG-ASAJA

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias ha informado que van a mantener las movilizaciones en toda España ya que "las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros no resuelven el problema de fondo y el campo no va a parar hasta que haya soluciones reales para los problemas reales que sufre el sector". Así, las organizaciones agrarias se reunirán para fijar el calendario de movilizaciones, y todo apunta a que incluirá "una gran concentración ante las puertas del Ministerio de Agricultura así como en las distintas comunidades autónomas".

Según han informado las organizaciones agrarias a Europa Press, "lo aprobado es la prórroga del real decreto de marzo, que mantiene la ayuda al gasóleo agrícola en 20 céntimos por litro, es decir, la misma cifra de hace seis meses para un combustible que desde entonces no ha dejado de encarecerse". Por tanto, "si aquellos 20 céntimos ya se quedaban cortos cuando se aprobaron, actualmente con el gasóleo en plena escalada y en niveles altísimos son sencillamente insuficientes", han destacado.

En este sentido, Asaja ha añadido que esta subida "llega en los meses de mayor consumo del año: sementera, vendimia, maíz y, en pocas semanas, aceituna". De este modo, "cuando el tractor no puede quedarse parado, el agricultor se encuentra con una ayuda congelada y una factura que sube cada semana". De ahí que, "los números explican la protesta".

Según ha detallado el secretario de organización de Asaja, Juan José Álvarez, "han prorrogado 20 céntimos por litro para el sector agrario que son insuficientes ya que este año para producir una hectárea de secano de cereal tendremos que pagar un 25% más que el año pasado".

Asimismo, "el precio del gasóleo ha subido un 51% el gasóleo B, el gasóleo que empleamos en nuestras exportaciones con respecto al interior". Y, "así no hay quien produzca", ha señalado. "Hacen falta medidas, pero medidas reales y eficaces".

En esta línea, Álvarez ha expuesto que "dejemos ya de prorrogar medidas que sí, valen para el momento en el que valían porque es una situación coyuntural, esto es una situación estructural y hace falta medidas estructurales".

Al hilo, ha asegurado que "seguiremos de movilizaciones porque hace falta conseguir de verdad medidas reales para el sector agrario". Y, "por supuesto que tendrá en el futuro una repercusión, pero una repercusión en la cesta de la compra y no por parte de nosotros, que nosotros recibimos unos precios de risa en origen, sino por parte del consumidor final, que tendrá una serie de transportes con la industria de distribución que tendrá unos costes más caros".

Por otro lado, el vicesecretario general de Organización de UPA Andalucía, Francisco Moreno, ha afirmado que "en principio, continuamos con el calendario de movilizaciones" y ha anunciado que "vamos a tener una reunión para abordar la situación y ver cuál es ese calendario y cuáles van a ser las actuaciones concretas".

En este sentido, Moreno ha criticado "duramente" la prórroga de las ayudas del Gobierno, señalando que "lo que no estamos de acuerdo o no podemos estar de acuerdo es con la medida que ha tomado el Gobierno, que prorroga la ayuda que ya había de 20 céntimos, que en aquel momento ya era insuficiente cuando la aprobó".

Igualmente, el representante de UPA Andalucía ha subrayado que la situación se ha agravado "considerablemente", ya que "ahora que el gasóleo ha subido mucho más --estamos hablando de una subida hace un año de más del 50%--, la ayuda es absolutamente insuficiente". Además, ha insistido en que el momento es "especialmente crítico para el sector agrario, indicando que "es cuando más actividad hay en el campo" y ha enumerado las labores en curso. "Estamos preparando las cementeras para las semillas de cereales, estamos con el verdeo, vamos a empezar con la aceituna de aceite...".

De este modo, Moreno ha alertado sobre la imposibilidad de mantener la rentabilidad de las explotaciones, manifestando que "con estos costes, con los que han subido los insecticidas, los fertilizantes, es imposible que haya rentabilidad para las explotaciones". Por ello, ha reclamado un esfuerzo conjunto a todas las administraciones públicas. "Vamos a demandar a todas las Administraciones, a la Administración central, al Gobierno, pero también a las Administraciones autonómicas", ha añadido.

Por otra parte, ha señalado que "no hay que olvidar que una parte importante del impuesto de hidrocarburos gestionan las comunidades autónomas". Así, ha enfatizado la necesidad de una respuesta coordinada de todas las instituciones, aseverando que "aquí todos tienen que arrimar el hombro porque el momento lo requiere".

Además, Moreno ha subrayado la importancia estratégica del sector primario para Andalucía, afirmando que se trata de "una situación muy delicada para un sector, el sector primario, que es el sector más importante de nuestra región, de nuestra provincia, junto con el turismo".

UPA mantiene así su postura de "presión" sobre las administraciones públicas para lograr medidas que garanticen la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas andaluzas ante la escalada de costos de producción.

Por su parte, el secretario general de COAG, Andrés Góngora, ha manifestado que la respuesta que el Gobierno da a la subida de costes de producción en el sector agrario es inaceptable. "No pueden venir ahora con prorrogar 20 céntimos en el caso del gasóleo agrícola cuando lo ha subido más de 80 céntimos desde que empezó esta crisis".

Por tanto, "estamos pidiendo un paquete de medidas mucho más amplio que de cobijo a otros costes de producción como, por ejemplo, los fertilizantes o los plásticos agrícolas". Y, es que, "esta propuesta va a afectar a la cesta de la compra, lo tienen que saber los ciudadanos, porque va a haber agricultores que no puedan sembrar y eso, a medio plazo, va a llevar aparejado un desabastecimiento de muchos productos que son imprescindibles para la cesta de la compra", ha enfatizado.

Por eso, el secretario de COAG ha asegurado que el sector agrario no se va a quedar de brazos cruzados y "vamos a emprender un proceso de movilizaciones que se irán concretando en los próximos días con un calendario de un ámbito estatal". Y, desde luego, "no descartamos movilizarnos en Madrid a las puertas del Ministerio porque entendemos que la respuesta dada no es suficiente y que va a generar una grave crisis en el sector agrario como la que actualmente tenemos, donde no solamente hay que hablar de costes de producción, sino que también tenemos un problema con las importaciones, con crisis de precios en muchos sectores".

Por último, ha instado al Ministerio de Agricultura a trabajar también con el resto de ministerios que componen el Gobierno para un paquete de ayudas que de verdad dé viabilidad al sector agrario ya que actualmente con lo que hay encima de la mesa, no lo da", ha concluido.