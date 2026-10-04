Piden casi tres años para un agricultor de Bolaños acusado de tener a 9 extranjeros trabajando sin contrato

Archivo - Audiencia de Ciudad Real. Palacio de Justicia. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará este martes, 6 de octubre, a J.A.G.R., un agricultor de Bolaños de Calatrava, para quien la Fiscalía solicita dos años y nueve meses de prisión por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

El Ministerio Público le acusa de tener a nueve personas de nacionalidad extranjera trabajando sin contrato, sin estar dadas de alta en la Seguridad Social y sin contar con la correspondiente autorización de trabajo.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a septiembre de 2021, cuando el acusado tenía trabajando simultáneamente en una finca agrícola situada en la carretera CM-4124, que comunica Bolaños con Almagro, a nueve trabajadores extranjeros de distintas nacionalidades.

La Fiscalía sostiene que estas nueve personas se encontraban trabajando "sin contrato laboral y sin haber sido dadas de alta en el régimen de la Seguridad Social". Añade además que carecían de la correspondiente autorización de trabajo.

La situación fue detectada cuando se personaron en la finca agentes de la Guardia Civil junto con un inspector y un subinspector de Trabajo de la Delegación de Ciudad Real, según la versión de los hechos recogida por el Ministerio Público.

El Ministerio Fiscal reclama para el acusado una pena de dos años y nueve meses de prisión, además de una multa de 2.700 euros.