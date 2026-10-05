Encuestas de las elecciones generales 2026: así está la intención de voto para el 29 de noviembre

Encuestas electorales - EPDATA

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado su decisión de convocar elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre. En estos comicios anticipados, se elegirán a los miembros de las Cortes Generales para los próximos cuatro años: 350 escaños en el Congreso de los Diputados y 208 en el Senado, ya que 57 de los 265 senadores lo son por designación autonómica.

En esta página iremos recopilando las encuestas y sondeos publicados en la prensa sobre las elecciones generales, visualizando la tendencia de voto de los principales partidos políticos de manera actualizada.

¿CUÁL ES LA ESTIMACIÓN DE VOTO? (PROMEDIO SEMANAL)

Este gráfico interactivo representa el promedio semanal de intención de voto para los principales partidos políticos a partir de la ponderación de todos los sondeos publicados a lo largo de 2026.

¿CUÁL ES LA MEDIA MÓVIL? (ÚLTIMOS 5 DÍAS)

Para seguir la tendencia del electorado día a día, esta media móvil refleja la estimación de voto de los últimos 5 días con sondeos publicados. Permite evaluar el impacto inmediato de los debates, pactos y eventos de la campaña electoral.

BUSCADOR DE ENCUESTAS

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