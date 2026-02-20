La Orquesta de Córdoba hace un recorrido por los paisajes sonoros del norte de Europa

Cartel del concierto 'Reflejo nórdico'. - ORQUESTA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de Córdoba, junto a la batuta invitada de Sylvain Gasançon, director titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, y la viola de Isabel Villanueva, ofrecerá el próximo jueves, 26 de febrero, en el Gran Teatro un fascinante viaje por la identidad musical de Europa, transitando desde la gélida introspección nórdica hasta la síntesis folclórica centroeuropea.

Según informa la formación musical en una nota, la violista navarra Isabel Villanueva compartirá escenario con la Orquesta de Córdoba para interpretar el virtuoso 'Concierto para viola' de Bartók. El repertorio incluirá obras como el 'Adagio celeste' de Rautavaara y la 'Sinfonía núm. 1 en Mi menor' de Sibelius.

El concierto comienza con el 'Adagio Celeste', de Einojuhani Rautavaara, una obra que se aleja de las vanguardias para abrazar un lenguaje neorromántico y espiritual. Por primera vez en los atriles de la Orquesta de Córdoba, la pieza actúa como un preludio suspendido en el tiempo; su sonoridad etérea y sus texturas flotantes evocan ese "espacio infinito" tan propio del autor finlandés.

A continuación, Isabel Villanueva subirá al escenario para interpretar el 'Concierto para viola' de Bartók, escrita en el exilio estadounidense y completada tras el fallecimiento del músico por su amigo Tibor Serly, representa la última voluntad creativa del genio húngaro.

En la segunda parte, la Orquesta de Córdoba ofrecerá la 'Sinfonía núm. 1 en Mi menor, opus 39' de Sibelius, estrenada en 1899 a cargo de la Orquesta Filarmónica de Helsinki, dirigida por el propio compositor; su versión definitiva se estrenaría un año más tarde en Berlín. El dramático debut de Sibelius fusiona el romanticismo ruso con la melancolía nórdica. Apasionado, lírico y tormentoso, muestra su temprana destreza orquestal y su intensidad emocional.

Aunque separadas por un siglo de historia y estéticas divergentes, las obras de Rautavaara, Bartók y Sibelius comparten un hilo conductor invisible: la búsqueda de una voz auténtica frente a la inmensidad de la naturaleza y la finitud temporal de la vida. Las entradas están disponibles en la página web de la Orquesta de Córdoba.