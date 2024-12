Paco Tous elogia la bandera andaluza por el 4D: "Me gusta verla en colegios, hospitales y balcones, nunca en la batalla"

Agradece a Moreno haberle elegido para este homenaje "sabiendo que no somos del mismo palo"

SEVILLA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El actor Paco Tous (Sevilla, 1964) ha señalado este miércoles durante su participación en el acto institucional del 4D, en conmemoración de la movilización en esa fecha en 1977 en demanda de la autonomía para Andalucía, que "donde más del mundo me gusta ver ondenando mi bandera es en las puertas de los colegios el Día de Andalucía con ese enjambre de flautitas dulces, el desayuno del AMPA del pan tostao con aceite, ahí; no en las fronteras, no en los muros coronados con concertinas".

"Al salir de los hospitales, de los museos, empapaos de cultura, y decir esto es nuestro, es de todos, es mio, pero no me gusta verla en la batalla, la guerra nunca es ni será justa, me gusta verla en los balcones colgá", ha continuado glosando el actor designado por el Gobierno andaluz para hacer el Elogio a la bandera en esta jornada institucionalizada como el Día de la Bandera.

Le ha agradecido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "otorgarme el gran honor de hablar de mi bandera", al tiempo que le ha dado mayor valor a esa decisión al esgrimir el hecho de que "no somos de un mismo palo, eso dice mucho de usted", en una alusión a sus diferencias ideológicas.

Tous, que ha aludido a la figura que encarna esta jornada como héroe y víctima de aquella movilización popular, Manuel José García Caparrós, a quien ha denominado "hijo predilecto de Málaga y asesinado", ha arrancado su intervención hablando del 4 de diciembre como "un día señalaíto" y para esgrimir que "yo estuve allí", antes de pasar a narrar su vivencia de aquel día de la mano de sus padres, a quienes ha calificado como "mis héroes", su camino desde su barrio sevillano hacia una primera parada de concentración, la Fábrica de Artillería donde su padre era "ajustador de primera".

El actor sevillano ha recreado el ambiente donde "la gente se besaba, se abrazaba" y "se sumaba más gente" porque la estación final de aquella concentración era "El Prado, atravesando el barrio de San Bernardo" y escuchó una voz que dijo "estamos haciendo historia" y él mismo, a sus 13 años, "apreté el palo de mi bandera" con el convencimiento de que "estoy en un sitio muy importante".

"Lo logramos todos los andaluces con las armas que nos dio nuestro himno, con paz y esperanza, con la blanca y verde", ha afirmado Paco Tous mientras ha evocado el nombre de una de las niñas que portaba la bandera, Amalia, hija del escritor Ortiz de Lanzagorta.

"Esto es nuestro, de todos", ha dicho, para blandir otro nombre de mucha relevancia para el universo andaluz y andalucista como Carlos Cano, antes de reflexionar sobre el hecho de que "cuando salimos los andaluces fuera nos sentimos muy orgullosos de ser andaluz", para seguidamente advertir de que "me da repelús" hablar de ese sentimiento de orgullo, por lo que ha preferido hablar de la fórmula "tengo la suerte de ser andaluz".

Tous se ha declarado "fiel creyente de que cualquier tiempo pasado no es mejor", máxima de la que ha inferido que "ni es lo último ni será lo mejor que seamos capaces de hacer", antes de proclamar que "sea por Andalucia libre, España y la Humanidad".

MORENO: "QUIERO AGRADECERTE TU COMPROMISO CON ANDALUCÍA"

Moreno, quien ha entregado un busto de Hércules al actor a la finalización de su Elogio a la bandera, le ha dicho a Tous que "has estado francamente bien" para subrayar el hecho de que pese a que "eres un gran actor, un gran intérprete, pero no, has querido ser tú".

El presidente de la Junta ha remarcado que en su alocución "has querido ser tú, tu esencia, tu experiencia vital, contarlo desde tu corazón el 4 de diciembre del 77", antes de agradecerle "tu compromiso permanente, constante con esta Andalucía que late con fuerza".

"Nos sentimos profundamente orgullosos, lo digo como presidente de todos los andaluces, que tú hayas sido precisamente el que haya elogiado nuestra bandera", ha afirmado Moreno, antes de subrayar "gracias por ser como eres y gracias por ser andaluz".