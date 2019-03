Padres de Escuelas de Calor temen que la Ley de Bioclimatización se aprobará como "la derecha quiera"

Publicado 25/03/2019 14:40:27 CET

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de asociaciones de madres y padres (AMPA) 'Escuelas de Calor' ha llegado a la conclusión de que la Ley de Bioclimatización que no se pudo aprobar la pasada legislatura en el Parlamento andaluz tras el adelanto al 2 de diciembre de la convocatoria de elecciones autonómicas, "se va a aprobar tarde más o menos" en la Cámara, pero "no será la misma ley" que se presentó inicialmente, sino "la que la derecha quiera".

Así lo indica el colectivo en un comunicado en el que informa de una ronda de encuentros que, para realizar un seguimiento en el Parlamento de la citada ley, ha mantenido con los grupos parlamentarios de Ciudadanos (Cs) --el pasado lunes 18 de marzo--, PSOE-A, PP-A y Vox --el miércoles, 20 de marzo--, que habían solicitado "semanas antes".

Desde 'Escuelas de Calor' lamenta que, si se cumple su previsión acerca del modo como se aprobará la ley, "la educación pública tendrá que compartir el presupuesto que a esto se destine con empresas privadas del ámbito educativo y entidades religiosas, algunas elitistas y ultraconservadoras".

'Escuelas de Calor' ha pedido a los grupos que "se pongan de acuerdo para que la ley se tramite por lectura única", pues ello "acortaría los plazos de su tramitación y aprovecharía en parte el trabajo realizado la pasada legislatura, en la que los grupos pudieron escuchar a todos los agentes sociales --sindicatos, 'mareas', federaciones de AMPA, grupos ecologistas, expertos universitarios en disciplinas relacionadas con el ámbito que se aborda en la ley--, realizar enmiendas y llegar a un dictamen favorable en comisión". Explican además que, "si no se hace por lectura única, el trámite tiene que empezar desde cero".

Según este colectivo de AMPA, desde el PP-A le han trasladado que, "ahora que gobiernan quieren meter todas sus enmiendas a la ley", incluidas aquellas "en favor de meter en su ámbito de aplicación a la educación privada sostenida con fondos públicos (concertada)".

Por su parte, Cs, a través de su diputada María del Mar Sánchez, "se ha comprometido a hablar con la diputada que llevó el tema la pasada legislatura, ahora viceconsejera de Educación, Marta Escrivá", y, "como primera reacción, considera que no sería lógico dilatar más los plazos", según exponen desde 'Escuelas de Calor".

La plataforma de AMPA advierte de que Cs también ha planteado, mientras se aprueba la ley, "seguir con planes de climatización", que 'Escuelas de Calor' considera "parches ineficaces y desperdicio, por tanto, de dinero público", así como el partido naranja plantea "permitir" que las asociaciones de padres "acometan las mejoras", cuestión esta última que la plataforma "rechaza", porque "ello generaría desigualdad entre alumnado de centros educativos con AMPA con capacidad económica y organizativa y los que no".

'Escuelas de Calor' "sospecha" que Ciudadanos, "cuyas enmiendas a la ley iban en la misma línea que las del PP, y vista la apuesta que la consejería de Javier Imbroda hace por la educación concertada, la inversión en centros privados con concierto está servida", y al respecto tacha de "despropósito" que se recurra a "fondos públicos" para que la bioclimatización llegue a todos los centros, porque no todos los edificios son "de titularidad pública".

En lo que atañe al PSOE-A, Escuelas de Calor indica que dicho partido, en el encuentro que han mantenido, "sacó pecho de lo hecho y volvió a cargar" con que la citada plataforma "es un movimiento instrumentalizado, y con que les chocaba ver a la derecha apoyar algo que beneficiaba a la educación pública, sabiendo como saben que ese apoyo no era sincero".

En todo caso, los socialistas "se comprometen a estudiar de nuevo el tema en el nuevo escenario", según informa la plataforma, que también señala que Vox ha trasladado a 'Escuelas de Calor' que "aún no conocía la ley ni tenía opinión al respecto, por lo que emplaza a otro encuentro".

La plataforma remarca que "no es justo que los colegios e institutos públicos, muchos ya de por sí obsoletos y todos faltos del mantenimiento adecuado, tengan ahora que compartir los fondos destinados a bioclimatización con empresas del sector educativo y otras organizaciones".

Según 'Escuelas de Calor', "cuanto más se mejore la educación privada concertada, más competitiva será, más segregación se generará entre el alumnado, y más huida habrá hacia la privada desde una educación pública devaluada a base de privación de recursos y peores infraestructuras".

"CONDICIONES INSANAS"

La plataforma también avisa, en relación a la Ley de Bioclimatización, de que, "mientras los grupos parlamentarios juegan a quién puede más, dos millones de niños y decenas de miles de docentes seguirán padeciendo condiciones insanas e incompatibles con el rendimiento académico y viendo vulnerados sus derechos".

'Escuelas de Calor' dice que "seguirá luchando para que esto no sea así, porque no es justo ni legítimo". "Llegaremos hasta donde haga falta para evitar que nuestros hijos e hijas sigan en saunas y neveras, no lo merecen y no es digno de la educación pública de un país que se tiene por desarrollado", aseveran desde la plataforma, que concluye realizando "un llamamiento a familias, AMPA, docentes, ciudadanía, a no caer en el desánimo y a secundar las acciones que decidamos en breve".