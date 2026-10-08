Paradela asegura que "no hay infrafinanciación" en las universidades públicas ni deudas "como en etapas anteriores"

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, en la comisión parlamentaria del 8 de octubre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha asegurado este jueves en sede parlamentaria que "no hay infrafinanciación" en el sistema público de universidades de Andalucía, que cuenta "con la mayor financiación de su historia", y ha sostenido que la Junta de Andalucía tiene ahora "cero deudas" con las instituciones académicas frente a los 800 millones "de etapas anteriores" y que el Gobierno de Juanma Moreno eliminó. "Cualquier desajuste no se convierte directamente en una deuda de la Junta de Andalucía", ha apostillado el consejero.

En su intervención, Paradela ha insistido en que frente a los 1.370 millones de euros de 2018, ahora, la inyección presupuestaria de la Junta de Andalucía a las universidades públicas es de 1.826 millones de euros, lo que equivale a 456 millones de euros más (33% de incremento). El consejero ha remarcado que el modelo de universidad pública por el que aboga el Gobierno andaluz se basa es uno "más eficiente y sostenible y conectado" con el crecimiento y la transformación social y económica de Andalucía.

La "voluntad" es "mantener y consolidar" el modelo de financiación, por eso el presupuesto seguirá aumentando en 2027. "Juanma Moreno ya anunció que se duplicará el incremento de 60 millones de euros registrado este año. Esto se traduce en que el nuevo modelo de financiación integrará todos los compromisos adquiridos y supondrá, al menos, una subida de 120 millones más en la asignación a las universidades públicas andaluzas". El presidente también ha anunciado que en los presupuestos de la Junta incluirán una partida de 50 millones en 2027 en préstamos finalistas para que las universidades públicas puedan reformar sus edificios y acometer obras de inversión extraordinaria.

Desde la oposición, Por Andalucía ha subrayado que la pregunta es si la financiación que perciben las universidades públicas es "suficiente" para abordar los "gastos estructurales" --plantillas y facturas--. Nuevamente, Por Andalucía ha reprochado la apertura de universidades privadas. Adelante Andalucía ha apuntado al nuevo Gobierno andaluz como responsable del "agujero" económico creado a las universidades que hace que éstas trabajen con una "economía de guerra".

El PSOE ha afeado a Paradela su "realidad paralela" porque, recogiendo titulares de prensa de las inauguraciones de curso en las universidades públicas, "todos los rectores coinciden en que la financiación no responde a sus necesidades". "¿Gestionan mal, se equivocan los rectores?", se ha preguntado el grupo socialista, que ha cuestionado la "resistencia" de la Junta al "negar la mayor". "No tengo dudas de su gestión", ha aclarado el consejero, para el que "las subidas salariales aprobadas por el Gobierno central es innegable que han hecho que el sistema se tensione".

En la bancada de la derecha, Vox ha defendido una universidad pública "eficiente" y el PP ha asegurado que "mucho nos tememos que nada de lo que diga la Junta va a hacer que la oposición le dé una pensada a su argumentario sobre la universidad pública". El consejero Paradela ha concluido su intervención dejando claro que el Gobierno andaluz "cree en las universidades privadas pero jamás vamos a asfixiar a las públicas".