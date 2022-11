Paradela asegura tener la "conciencia absolutamente tranquila" por la foto del Mundial: "Espero que quede en anécdota"

SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, ha asegurado este jueves que tiene la "conciencia absolutamente tranquila" en relación a la foto publicada este pasado miércoles en las redes sociales de él y el titular de Justicia, José Antonio Nieto, viendo el partido de España contra Costa Rica en el Mundial de Qatar cuando se estaba en pleno debate de los presupuestos de Andalucía para 2023.

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, el consejero ha confiado en que este hecho quede en "una anécdota", al tiempo que ha remarcado que tiene la conciencia "absolutamente tranquila" porque "no llegué a ver el partido hasta que, ya por la noche en mi casa, me puse a ver resúmenes". En este sentido, Paradela ha detallado qué ocurrió, asegurando que ambos consejeros se conectaron al partido a las 16,57 horas para ver la "alineación" del equipo español. "A las cinco en punto [hora en la que comenzó el encuentro], me fui pitando porque tenía una reunión con el consejero de Universidad".

Una hora después, Paradela se incorporó al hemiciclo y fue entonces cuando su equipo le advirtió de "la que había liada" en las redes con la foto. En ese momento, el consejero ha relatado que le comentó al Gabinete de comunicación que "no puedo tener la conciencia más tranquila, porque no sé cómo va el partido ni he visto el saque de centro". Lo que sí ha reconocido Paradela --que se incorporó al mundo de la política hace cuatro meses-- es que lo ocurrido le ha servido para ver que "en política hay que andarse con cuidado. Espero que quede en la anécdota porque no vi el partido hasta que por la noche ya en mi casa me puse a ver el resumen" del encuentro.