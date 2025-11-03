Paradela defiende que "no hay dilema" sino "simbiosis" entre la industria y la sostenibilidad

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, en la presentación del informe Cotec de economía circular. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha defendido este lunes que "no hay dilema", sino "simbiosis" entre la industria y la sostenibilidad.

Así lo ha señalado en la presentación del informe Cotec de economía Circular, del que ha destacado que "conecta con nuestra visión de que todo relacionado con la descarbonización, la transición energética y con la circularidad, es motor de transformación".

"Para nosotros es un placer que ese informe se presente aquí en Sevilla, en Andalucía", ha afirmado Paradela, quien ha insistido en que "tenemos que darle nueva vida a nuestras materias primas, a nuestros materiales, tenemos que generar menos residuos a través del ecodiseño y darles nueva vida a aquellos que han terminado su vida útil".

El consejero ha explicado que "de todo ello se ha hablado aquí y he tenido ocasión también de explicar y exponer algunos ejemplos que hay en Andalucía relacionados con la industria que son exponentes de que efectivamente esto es posible y que esta circularidad genera riqueza, empleo y por tanto transforma positivamente los territorios".

INFORME COTEC

En este sentido, la Fundación Cotec ha presentado este lunes su quinto Informe de Economía Circular sobre los patrones de consumo actuales, donde ha señalado que España necesitaría un volumen de recursos naturales equivalente al de 3,6 planetas como la Tierra para sostener su nivel actual de consumo.

El dato se ha obtenido a partir del análisis de la huella de consumo, un nuevo indicador que maneja la Agencia Europea de Medio Ambiente para evaluar los objetivos climáticos, ambientales y de sostenibilidad que ha fijado la UE para 2030.

Además, dicho informe ha señalado que "el mayor desafío está en el consumo urbano". El trabajo de la Fundación Cotec para la innovación, desarrollado en colaboración con la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS), analiza y evalúa numerosos datos de la última década sobre la situación de la economía circular en España, además de compararlos con la situación en otros países europeos, ha señalado la entidad a través de un comunicado.

Además, el informe ha incidido en que la huella de consumo, a diferencia de la huella material, que se centra en el uso de materias primas, evalúa los impactos ambientales asociados a todo el ciclo de vida de los bienes y servicios, incluyendo el uso de la tierra, el agua, las emisiones de carbono y los materiales.

En este sentido, el objetivo de la UE para 2030 es que la actividad de consumo se desarrolle "dentro de la capacidad regenerativa del Planeta, pero datos como el de España, incluso la media europea, subrayan la urgencia de reorientar no solo los modelos productivos, sino también los patrones de consumo, hacia modelos más sostenibles".

Así, Europa consume de forma sistemática recursos equivalentes a 3,28 planetas. España (3,6), aunque está por encima de esa media, es superada por Dinamarca (4,1), Países Bajos (4,03), Finlandia (3,86) o Alemania (3,79).

Según la publicación, España ha conseguido desacoplar parcialmente su crecimiento económico del impacto ambiental generado por el uso de materiales. Dicho de otra manera, hoy produce más riqueza utilizando menos materiales que hace diez años. En 2024, España generó 3,53 euros por cada kilogramo de material utilizado, mientras que en 2015 esta productividad de recursos era de 2,8 euros/kg. Esto refleja una mayor eficiencia en el uso de materiales frente a la media de la UE-27 (2,99 euros/kg en 2024).

El informe ha destacado además, que España "ha experimentado mejoras en eficiencia industrial y procesos productivos". De esta manera, ha recopilado datos que "demuestran que esta tendencia también se observa en la productividad en función de las emisiones de gases de efecto invernadero" (PIB/GEI).

La generación de residuos ha tenido una evolución más acoplada al PIB y, aunque se ha observado una disminución los últimos años, el estudio advierte la necesidad de mantener está tendencia.

La mejora de eficiencia en el consumo de materiales se confirma con el indicador de huella material analizado por Cotec. En esta línea, España ha pasado de 13,47 toneladas per cápita en 2010 a 7,98 en 2023, por debajo de la media europea, que se sitúa en 14,07.

En los últimos años, se ha reducido el peso de sectores altamente intensivos en materiales, como la minería y la construcción. El informe también ha destacado la posición de España en reparación y mantenimiento de los productos por hogar (1.112 euros en 2023) y en reutilización de aguas residuales.

MARGEN DE MEJORA

Entre los indicadores pendientes de mejorar, ha destacado la tasa de uso circular de los materiales, 8,5% en 2023, por debajo de la media europea (12%) y de países como Alemania (14%) o Francia (18%). Exceptuando Países Bajos (31%), ningún país está cerca de alcanzar el objetivo del 23,4%, establecido por el Plan de acción de economía circular de la Unión Europea para 2030.

Además, otro punto de mejora es la gestión de residuos municipales, ya que España solo recicla el 41% de sus residuos, una tasa por debajo del objetivo marcado por la UE para 2025 (55%) y para 2030 (60%).

En este sentido, el informe ha señalado que España duplica la media europea en residuos depositados en vertederos, con 223 kilos per cápita en 2023, el doble de la media de la UE-27, con el riesgo de incumplir el objetivo comunitario de no superar el 10% para 2035.

Como novedad en esta quinta edición, el informe de Cotec ha dedicado un apartado a analizar el grado de implementación de la economía circular en las empresas españolas, mediante una aproximación al desarrollo informativo de la economía circular bajo la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD) y la Norma Europea NEIS E5, que "elevan las exigencias de transparencia y rigor en la forma en que las empresas reportan sus estrategias, acciones y métricas de circularidad".