Un parapentista de 68 años muere al sufrir una caída en Loja (Granada)

LOJA (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

Un parapentista de 68 años ha fallecido en Loja (Granada) tras sufrir una caída, según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, en una nota.

La Policía Local del municipio granadino ha llamado al teléfono 112 a las 19,45 horas del viernes para informar de los hechos y solicitar la presencia de los servicios médicos; indicaban en su aviso que un parapentista había sufrido una caída en la calle Peñón Prieto, una zona habitual de aterrizaje.

La sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil, al Centro de Control Aéreo y al de Coordinación y Rescate.

Los servicios sanitarios han confirmado el fallecimiento del parapentista, un varón de 68 años; la Guardia Civil, por su parte, ha indicado que ha sido activado el protocolo judicial.