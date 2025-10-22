El Parlamento adapta sus comisiones a la nueva estructura de la Junta con rechazo del PSOE-A por suprimir la de Salud

El presidente del parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre (c), preside la sesión plenaria. A 22 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). El Pleno del Parlamento andaluz ha celebrado este miércoles, 22 de octubre, el debate general sobre la situa - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles, con los votos de PP-A y Vox, una modificación de sus comisiones legislativas para adaptarlas a la nueva estructura del Gobierno andaluz, algo a lo que se ha opuesto el Grupo Socialista, que ha criticado que conlleva la desaparición de la comisión de Salud y Consumo, en tanto que dicha consejería se ha suprimido al quedar sus competencias integradas en la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

De esta manera, tanto el PSOE-A como los grupos Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía han votado en el Pleno en contra de propuesta de acuerdo de modificaciones de las comisiones legislativas y distribución de competencias entre las mismas, que previamente se ha abordado en la Mesa del Parlamento y ha recibido el "parecer favorable" de la Junta de Portavoces también este miércoles, según ha explicado el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, en la sesión plenaria.

Con la reestructuración del Gobierno andaluz que acordó la semana pasada el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el número de consejerías se ha reducido de 14 a 13, ya que se ha suprimido la Consejería de Salud y Consumo, y sus competencias han quedado asumidas en el nuevo departamento de Sanidad, Presidencia y Emergencias que dirige Antonio Sanz.

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos que dirige la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha pasado a incluir también en su denominación el concepto de Diálogo Social, mientras que las competencias relativas a la Agencia Digital de Andalucía se han transferido a la Consejería de Industria, Energía y Minas que encabeza Jorge Paradela.

En consecuencia, las comisiones legislativas del Parlamento vinculadas a dichas consejerías han adaptado sus denominaciones y sus competencias a esta nueva estructura del Gobierno andaluz, y se ha suprimido la que hasta ahora existía de Salud y Consumo, algo que ha provocado la crítica y el rechazo del Grupo Socialista, cuyo portavoz adjunto, Rafael Recio, ha tomado la palabra en el Pleno para trasladar su oposición a dicha desaparición de comisión.

Así, el diputado socialista ha expresado la "notable preocupación" de su grupo ante la extinción de la Comisión de Salud y Consumo, algo que, según ha advertido, cree que es la primera vez que se produce en el Parlamento andaluz, y que llega en un momento en el que "lo que hace falta es poner más luz" sobre la sanidad, en el marco de la crisis derivada de los fallos detectados en el funcionamiento del programa de cribado de cáncer de mama.

El representante del PSOE-A ha acusado a los 'populares' de querer que se "apaguen los focos" sobre la sanidad, y ha cuestionado que la oposición pueda ejercer su "labor de control y fiscalización" en esa materia en el marco de la "mega consejería" dirigida por Antonio Sanz, sin que exista una "comisión de Salud y Consumo específica".

El portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha replicado a continuación al representante socialista que "el Reglamento contempla" la reorganización de comisiones que ha aprobado el Pleno, así como que "existen precedentes" de la etapa en la que gobernaba el PSOE-A en la Junta, y al respecto ha indicado que cuando José Antonio Griñán era presidente "se fusionaron distintas consejerías, y donde había dos comisiones pasó a haber una".

De esta manera, el representante del PP-A ha señalado que desde entonces "lo único que ha cambiado" es que los socialistas "están en la oposición y la tienen que liar desde el minuto uno de este Pleno", según ha criticado.