El Parlamento andaluz aprueba con los votos del PP-A la nueva Ley de Policías Locales de Andalucía

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves, con los votos a favor del PP-A y el rechazo de los demás grupos --PSOE-A, Vox, Por Andalucía y el Mixto-Adelante Andalucía-- el proyecto de Ley de Policías Locales de Andalucía, que contempla entre otras cuestiones la obligatoriedad de que todos los municipios con población mayor o igual a 5.000 habitantes cuenten con este cuerpo de seguridad, con un mínimo de cinco efectivos en cada caso.

La nueva norma, que consta de 85 artículos, viene a sustituir a la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, que queda derogada para "tender hacia un nuevo marco jurídico más moderno, a la vanguardia de la nueva realidad de la seguridad en nuestros pueblos y nuestras ciudades", según se defiende desde la Junta.

Antes de la votación con la que se ha aprobado esta iniciativa legislativa, y tras las intervenciones de los grupos parlamentarios, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha tomado la palabra ante el Pleno para defender que con esta ley, que ha definido como "la más moderna de policías locales de España", se salda "por fin una deuda pendiente de 21 años" con estos cuerpos de seguridad que se sitúan con ella "en el siglo XXI", al tiempo que ha sostenido que ha sido una de las leyes "más participadas de la historia", y ha garantizado que "de manera inmediata" se empezará con "el desarrollo reglamentario" de una norma con la que "ganamos en seguridad".

La exposición de motivos de esta ley defiende que su "objetivo primordial" es "incrementar el actual nivel de coordinación y reforzar la identidad de las policías locales", así como con ella se pretende "establecer un marco común, sin perjuicio de su posterior desarrollo reglamentario, sobre la formación impartida en los centros de formación policial contemplados en su ámbito territorial, con el fin de proporcionar un tipo de gestión y un diseño organizativo que promueva la solución proactiva de los problemas y una alianza efectiva con la comunidad para que los municipios andaluces sean lugares mejores y más seguros para vivir y trabajar".

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE POLICÍAS LOCALES

La nueva norma reduce el número de miembros de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y establece la posibilidad de constitución de órganos asesores de carácter técnico, además de que regula los supuestos en los que dicho cuerpo de seguridad podrá realizar "actuaciones supramunicipales".

Para "racionalizar las plantillas de las policías locales", en la nueva ley se establece el número mínimo de miembros que compondrá la plantilla del cuerpo, así como la necesidad de obtener autorización de la comunidad autónoma de acuerdo con el número de habitantes del municipio.

Asimismo, en la ley se regula la estructura de los cuerpos de la Policía Local y la provisión del puesto de jefatura inmediata del cuerpo, que "habrá de efectuarse entre personal perteneciente a la máxima categoría del Cuerpo de la Policía Local del municipio o, si así lo decide el Ayuntamiento, también de otros cuerpos de la Policía Local de Andalucía, y solo por motivos tasados y razones justificadas de otros cuerpos de seguridad".

El título IV del proyecto de ley se ocupa del régimen estatutario, estableciendo en el capítulo I los principios generales y la "novedosa referencia" a la prevención de riesgos laborales de las personas integrantes de los cuerpos de la Policía Local, mientras que el capítulo II regula la situación administrativa de segunda actividad, introduciendo como novedad el pase por riesgo durante la lactancia natural.

ACCESO Y PROMOCIÓN

Por otro lado, el Gobierno andaluz adecua en este proyecto "la regulación legal del sistema de acceso y promoción de los cuerpos de la Policía Local a los principios y criterios introducidos por la legislación básica de función pública, como son los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, adaptando la composición de los tribunales de selección a lo dispuesto por dicha normativa básica, y a lo dispuesto en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía".

Desde la Consejería de la Presidencia se destacó la semana pasada que en esta ley se establecen regímenes transitorios para aquellos municipios que cuenten con cuerpo de la Policía Local al momento de la entrada en vigor de la nueva norma pero no cumplan con el requisito mínimo de cinco efectivos, así como que con ella también se promueve que, por parte de los ayuntamientos y de manera preferente, se establezcan patrullas compuestas por más de un agente, así como la asociación de municipios para la prestación de servicios de policía local.

Durante la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley se han transaccionado enmiendas que, entre otras cuestiones, y según han destacado también desde el Gobierno andaluz, van a permitir la elaboración de un plan de promoción de la salud mental y prevención del suicido policial, planes de actuación para la lucha contra la violencia de género, regular reglamentariamente las condiciones para facilitar una identidad digital (firma digital) a los policías locales de Andalucía, o la posibilidad de proponer un plan periódico de prácticas de tiro por parte de los ayuntamientos, en colaboración con el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa).

En el debate final del proyecto de ley, la parlamentaria del PP-A Maribel Sánchez ha defendido la "altura de miras" de su grupo al admitir "78 enmiendas" para mejorar esta norma cuyo proceso de elaboración estuvo "paralizado durante mucho tiempo", después de que se empezara a trabajar en él en el año 2013, según ha abundado antes de subrayar que hasta que no llegó el Gobierno de Juanma Moreno en 2019 no se le dio "prioridad" a este proyecto por cuya elaboración ha dado las gracias a todas las personas que han intervenido en ese proceso.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

La diputada del PSOE-A Irene García ha denunciado, en cambio, que por parte de la Consejería de la Presidencia no se ha dejado "ningún atisbo" para "poder dialogar" con ella en torno a esta ley que "tenía que ser de vanguardia", de forma que los ponentes han estado "con las manos atadas", y la ley que se ha aprobado "no es novedosa ni de referencia", además de que no es "nada valiente, ni ambiciosa ni moderna", según ha reprochado antes de concluir lamentando que "hemos perdido una enorme oportunidad" con esta norma que, según ha advertido además, "invade de forma determinante las competencias de los ayuntamientos".

Por su parte, el diputado de Vox Benito Morillo ha criticado que el texto del proyecto de ley está "lleno de sesgos ideológicos" propios de ideología de izquierda, así como que el Gobierno andaluz sólo haya admitido unas "escasas" enmiendas de las 107 que ha presentado su grupo para esta ley, y ha expresado su desconfianza a que el Ejecutivo del PP-A vaya a "cumplir lo prometido" en el desarrollo reglamentario de un proyecto de ley que, según ha confirmado, a Vox no le gusta porque lo ve "poco ambicioso" y con "numerosas fallas que no corrigen las verdaderas necesidades que tienen" los policías locales.

Por último, el portavoz adjunto de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha considerado que el "resultado final" del proyecto de ley que ha llegado al Parlamento es "muy insuficiente", aunque ha reconocido que "hay avances" respecto a la iniciativa original, y que "era necesaria" la aprobación de una nueva Ley de Policía Local para "actualizar" la norma al respecto y "adaptarla" a la realidad actual, si bien ha opinado que la Consejería que dirige Antonio Sanz lo ha puesto "muy difícil" para alcanzar el "necesario consenso" en torno a una ley que, finalmente, "ni es moderna ni está llena de novedades", y que "ha dejado muchas cuestiones importantes sin resolver", según ha opinado.