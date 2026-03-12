El Parlamento andaluz reafirma su "compromiso con la igualdad real y efectiva" tras el 8M con una iniciativa del PP-A

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d) en su escaño durante el desarrollo de la sesión de control al Gobierno del Parlamento de Andalucía. A 12 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves, 12 de marzo, una proposición no de ley (PNL) del Grupo Popular que ha contado con el apoyo de Vox en algunos de sus puntos, que se enmarcaba en el reciente Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo, y con la que, entre otras cuestiones, la Cámara andaluza reafirma su "compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, basada en la libertad, la seguridad y la igualdad de oportunidades".

La iniciativa constaba de nueve puntos que se han votado en varias agrupaciones, de forma que Vox ha respaldado cinco de ellos, se ha abstenido ante dos y ha rechazado los demás, mientras que los grupos del PSOE-A, Por Andalucía y Adelante han votado en contra de todos.

Con esta PNL, el Parlamento ha acordado también instar "a todas las administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, a desarrollar políticas que garanticen una igualdad real y efectiva, especialmente en materia de conciliación, apoyo a la maternidad, protección de las víctimas y acceso oportunidades".

De igual modo, el Parlamento ha acordado reiterar "la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo y en sus relaciones laborales, reconociendo su derecho a la conciliación de la vida profesional y familiar".

También, el Parlamento muestra con esta PNL "su parecer favorable a que por parte del Gobierno de la Nación se impulse un Plan Nacional de Conciliación y Corresponsabilidad familiar con la participación de las formaciones políticas con representación parlamentaria, agentes sociales, expertos y representantes de la sociedad civil, y en coordinación con las comunidades autónomas y las entidades locales".

Asimismo, de la mano de esta PNL el Parlamento manifiesta "la necesidad de que por parte de Ministerio competente en materia de Igualdad se lleve a cabo una reorientación del 'Plan Corresponsables' con propuestas de mejora y avance para los próximos ejercicios presupuestarios, adaptadas a las necesidades de las familias y de cada territorio, así como que vuelva a contemplar una financiación íntegra y estable del 100% del mismo".

Otras reivindicaciones de la PNL del PP-A aprobada se dirigen al Gobierno andaluz para que impulse, "en el ámbito de sus competencias, políticas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral", y para "continuar desarrollando el primer Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad".

Asimismo, el Parlamento insta con esta iniciativa al Consejo de Gobierno andaluz a "seguir fomentando la creación de empleo femenino y una mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo en Andalucía, mediante la incorporación de la perspectiva de género en las líneas de subvenciones dirigidas a impulsar la generación de empleo con cuantías adicionales en los incentivos establecidos cuando las personas contratadas sean mujeres, así como contemplando medidas dirigidas a mujeres emprendedoras que reconozcan las distintas realidades y barreras que afrontan las mujeres en el acceso al autoempleo".

Por otro lado, la iniciativa impulsa al Parlamento a instar al Gobierno de la Nación a "implementar medidas que contribuyan a reducir la temporalidad, la parcialidad y, en general, la precariedad en el empleo, que afectan en mayor medida a las mujeres, así como a incrementar la financiación de las políticas activas de empleo".

Asimismo, el Parlamento insta con esta PNL al Gobierno andaluz a "fomentar acciones de sensibilización y formación que promuevan una igualdad basada en la colaboración entre mujeres y hombres", así como reitera su "más absoluto rechazo hacia todas las manifestaciones de violencia machista ejercidas sobre las mujeres".

También, el Parlamento traslada con esta iniciativa su "inquebrantable compromiso de tolerancia cero contra las mismas y de avanzar en su erradicación para lograr una sociedad libre de toda violencia, que defienda los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres", y manifiesta "la necesidad de seguir mejorando la coordinación entre las distintas instituciones implicadas en su erradicación y de redoblar esfuerzos para combatirla y para asegurar que las víctimas reciban el apoyo integral que necesitan".

Finalmente, el Parlamento ha acordado con esta iniciativa instar "a las distintas administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, a reforzar las actuaciones de prevención, atención y protección frente a cualquier forma de violencia, acoso o discriminación contra las mujeres".

DEFENSA DEL PP-A

La parlamentaria del PP-A Dolores Caetano ha sido la encargada de defender ante el Pleno esta iniciativa en cuya exposición de motivos se parte de la premisa de que "persisten importantes desafíos" en torno a la situación de las mujeres en el presente, y "la conciliación de la vida personal, familiar y laboral continúa siendo una de las principales dificultades".

Asimismo, desde el PP-A han defendido con esta PNL que "la igualdad real debe construirse sin confrontación ni imposiciones ideológicas, implicando a mujeres y hombres en un objetivo común", el de "garantizar seguridad, oportunidades y libertad para que cada persona pueda decidir su propio camino", así como han criticado "las políticas impulsadas por el actual Gobierno de España, que han generado inseguridad jurídica y social en materias especialmente sensibles para la protección de las mujeres".

PSOE-A: LA PNL RETRATA EL "FEMINISMO DEL PP"

En el turno de posicionamiento de los grupos, la diputada del PSOE-A Mercedes Gámez ha señalado que esta iniciativa sirve para "conocer el feminismo del PP", que "pide que no se hable de ideología" a la vez que "habla de perspectiva de género, que es ideología", según ha advertido la parlamentaria socialista, quien también ha criticado que los 'populares' "llegan a decir" en su PNL que "quieren una igualdad que evite la confrontación, un feminismo que no sea ideológico, cuando el feminismo es una corriente ideológica y política".

"Quieren un feminismo que no incomode", ha reprochado también Mercedes Gámez a los 'populares', a quienes ha acusado de querer realmente "más patriarcado, desigualdad y perpetuación de privilegios". "Ese es el feminismo del PP", ha sentenciado.

La parlamentaria de Vox Ana María Ruiz ha sostenido que esta iniciativa del PP-A está "llena de hipocresía y de división", y en esa línea ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de haber mantenido el "hedor de políticas" de la etapa de gestión socialista de la Junta, y de haber impregnado de "ideología de género todas sus políticas", así como ha criticado que "en la exposición de motivos ponen la maternidad como un obstáculo para el desarrollo laboral de las mujeres", y frente a ello ha querido subrayar que desde Vox defienden el "bienestar", la "seguridad, libertad y prosperidad de las mujeres".

Por su parte, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha denunciado que esta iniciativa "obvia cuestiones centrales de las razones objetivas por las que en Andalucía hay unas trabas agudas para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres", así como tampoco aborda "el papel que debía estar jugando el Gobierno" de Juanma Moreno, de quien ha criticado que "no ha conseguido reducir la brecha de la igualdad", al tiempo que ha censurado que el PP "se ha olvidado" en su PNL de "hacer una reflexión sobre por qué estamos retrocediendo en derechos" para las mujeres en Andalucía.

Por último, la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha señalado que su formación no se cree esta PNL del PP-A "por la igualdad de las mujeres", porque, en su opinión, los 'populares' "no tienen un compromiso de verdad con las andaluzas", y sus representantes "se visten de moderadas" con esta iniciativa escondiendo, a la vez, "toda su inacción y falta de compromiso con las andaluzas".