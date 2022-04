El Parlamento pide al Gobierno medidas sobre competitividad y rentabilidad del sector agroalimentario a propuesta de Cs

SEVILLA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) de Ciudadanos (Cs) que exige al Gobierno medidas para la competitividad y rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas, así como fomentar el relevo generacional en la agricultura y ganadería para frenar la despoblación de las zonas rurales.

La iniciativa parlamentaria ha salido adelante con los votos de PP, Cs y Vox, mientras que ha cosechado los votos contrarios de PSOE y Unidas Podemos.

"Los agricultores están cansados de que nos pongamos de perfil, están cansados de ideologías y están cansados de manipulaciones. Estas son las medidas que reivindican los agricultores y ganaderos de Andalucía, no las que reivindica el GPCs", ha manifestado el parlamentario de Cs y portavoz de la Comisión de Agricultura, Enrique Moreno.

Moreno ha calificado la propuesta de la PAC como "sonrojante" y ha asegurado que tanto los ecoesquemas como el pago redistributivo perjudican al sector, y, especialmente, al cultivo del olivar.

"Los ecoesquemas hacen perder a Andalucía 100 millones de euros al año, y, por otro lado, el pago redistributivo que propone el Gobierno de España acaba para siempre con la figura del agricultor profesional en el olivar", ha espetado el diputado naranja al tiempo que ha solicitado al Gobierno central que "adopte medidas que atiendan a las realidades productivas de cada zona".

El parlamentario de Cs ha exigido que no entre en España ningún producto agroalimentario que no cumpla con las mismas condiciones sanitarias, fitosanitarias y sociolaborales con las que cumplen nuestros agricultores, y en este sentido ha asegurado que "cualquier agricultor andaluz que cumple con los requisitos europeos se le incrementan los costes de producción de manera considerable, y los agricultores lo ven bien, pero ahora viene el producto extracomunitario que no cumple con esas condiciones y les cuesta producirlo la mitad".

"Se trata de una competencia desleal vergonzosa que está permitiendo el Gobierno central", ha denunciado Moreno.

El diputado de Cs ha tachado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como el organismo público más "oscuro y opaco" que hay en España, y ha pedido "un equilibrio adecuado" en la distribución del agua y que "no se engañe a agricultores y ganaderos".

"Ayer se aprobó la ampliación del decreto de sequía que invertirá 151 millones en obras hidráulicas en Andalucía, puestos por la Junta, la cual es competente en el 33% del territorio andaluz, mientras la CHG lo es en el 67%, y ha invertido solo 9 millones de euros", ha recordado el parlamentario andaluz.

"Proponemos una serie de medidas y bonificaciones fiscales para fomentar el relevo generacional, y para ello se necesitan medidas reales, que son las que hacen que podamos luchar contra la despoblación en las zonas rurales. Pero de qué sirve que la Junta elimine el impuesto de sucesiones y donaciones si después el Gobierno de España les cobra 30 o 40 mil euros de ganancias patrimoniales en el IRPF. Pedimos unidad de acción para defender los intereses de Andalucía y dejar los intereses partidistas a un lado", ha concluido Moreno.

PETICIONES DE LA PNL

La iniciativa de Cs reclama la ejecución "sin más demoras todas las obras y actuaciones hidráulicas declaradas de Interés General del Estado en todo el territorio andaluz, aprovechando para ello los fondos europeos Next Generation", al tiempo que demanda una revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.

Con el mandato de que el Parlamento plantee a la Junta de Andalucía para que reclame, a su vez, al Estado, Cs sostiene en el caso del Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir que sea para "corregir los desequilibrios territoriales existentes en la cuenca, respetando los derechos históricos adquiridos".

Sobre la Cuenca del Guadalquivir reclama "la modernización de los regadíos y revisión de los caudales y dotaciones de los títulos concesionales; la construcción de nuevos embalses; el aumento de las dotaciones infradotadas; la regularización y consolidación de las zonas regables acogidas a las autorizaciones de riegos extraordinarios; la autorización de regulación en balsas de las aguas de invierno para su aprovechamiento en regadío; la consolidación de regadíos con la culminación de los regadíos existentes con carácter general; nuevos regadíos de interés social; ajustes de los sistemas de explotación; reutilización de las aguas depuradas y regeneradas; aumento de la inversión en reforestación y protección del suelo; y regularizar de manera inmediata los procedimientos pendientes para los regadíos de olivar acogidos a riegos extraordinarios".

Otra petición de Cs apunta hacia los ecoesquemas de la PAC (Política Agrícola Común), respecto a la cual quiere que la Junta de Andalucía reclame al Gobierno que los ecoesquemas sean "un mínimo de 12" con la pretensión de que "no exista un menoscabo de fondos para los agricultores y ganaderos andaluces".

EXIMIR EN EL IRPF DE GANANCIA O PÉRDIDA PATRIMONIAL

En el apartado fiscal, la PNL de Cs demanda una modificación de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para "eximir de ganancia o pérdida patrimonial" en la donación de inmuebles afectos a una actividad empresarial agrícola o ganadera para donatarios menores de 41 años, la edad establecida para considerar a una persona joven agricultor, para que en caso de que venda ese inmueble y no haya ganancia o pérdida se le compute el valor de adquisición del donante.

Otra petición fiscal de la PNL de Cs es "una reducción permanente y considerable en los módulos fiscales de IRPF" para los agricultores y ganaderos con residencia habitual en zonas rurales de Andalucía y menores de 41 años y que puedan afrontar "los elevados costes de producción, que normalmente son más elevados en los primeros años de actividad".

Cs reclama también "una tarifa plana reducida, con cuota de 50 euros, para todos los autónomos menores de 41 años que desempeñen su actividad empresarial en la agricultura o ganadería, sin perjuicio de las demás bonificaciones existentes que les pudieran beneficiar".

La última petición que plantea Cs es reclamar "un liderazgo serio y responsable" en el seno de la Unión Europea que se traduzca en "un cumplimiento íntegro de los principios europeos de preferencia comunitaria y reciprocidad" de manera que se impida que lleguen a España "procedentes de terceros países extracomunitarios productos alimentarios agrícolas y ganaderos producidos sin cumplir las mismas condiciones y requisitos sanitarios, fitosanitarios y sociolaborales que cumplen todos los agricultores y ganaderos andaluces".