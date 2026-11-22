El presidente de la Junta, Juanma Moreno interviene durante la sesión de control en el Parlamento de Andalucía. - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía celebra este miércoles y jueves el último Pleno del mes de noviembre en el que destacan las comparecencias de los consejeros de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López, y de Turismo, Justicia, Regulación y Administración Local, Manuel Gavira, acerca del papel de la Junta de Andalucía contra la violencia de género, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre.

Asimismo, el Parlamento mantiene con normalidad la sesión de control al Gobierno andaluz, que tendrá lugar tres días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El Pleno comienza a las 15,00 horas del miércoles 25 noviembre, según el documento consultado por Europa Press, comienza con la designación de candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional, cuyo plazo estaba abierto hasta el pasado jueves. En concreto, el Grupo Popular ha planteado la renovación de José María Macías, mientras que el Grupo Socialista ha propuesto a la que fuera secretaria de Estado de Empleo Yolanda Valdeolivas, y Por Andalucía al profesor de Derecho Pedro Moreno Brenes, según han confirmado a esta agencia fuentes parlamentarias.

Posteriormente, se procedería tanto al debate como a la votación, del dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, en relación al Informe de la Cámara de Cuentas de fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía del ejercicio 2024. Continuando con la aprobación, en su caso, de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2024, a propuesta de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

El grupo parlamentario socialista ha presentado una serie de propuestas de resolución referidas al Informe de la Cámara de Cuentas.

La tarde continua con la comparecencia de miembros del Consejo de Gobierno. En primer lugar, la consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López, intervendrá para informar sobre el abordaje y la prevención de la violencia de género en Andalucía.

En esta línea, el consejero de Turismo, Justicia, Regulación y Administración Local, Manuel Gavira, comparecerá a fin de informar sobre la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios de atención a las víctimas de violencia de género en Andalucía, a propuesta del grupo parlamentario socialista.

La siguiente comparecencia del Consejo de Gobierno acogerá un debate conjunto en el que se informará sobre las actuaciones en materia de inteligencia artificial llevadas a cabo por la Junta de Andalucía.

El Pleno se reanudará el jueves 26 a las 9,00 horas con una interpelación de Por Andalucía acerca de la formación profesional y otra del PSOE-A sobre la gestión forestal de la Junta. A continuación, será el turno de las preguntas al Consejo de Gobierno y de la sesión de control al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Por la tarde del jueves, la sesión abordará una Proposición No de Ley (PNL) de Adelante Andalucía sobre "garantía de un sistema ferroviario 100% público, social y seguro, solicitando las competencias ferroviarias para la Junta de Andalucía". Posteriormente, se debatirá una PNL del grupo socialista relativa a la defensa de Andalucía frente al negacionismo, la desigualdad y las políticas de privatización y retroceso en derechos del Gobierno andaluz.

Por último, el PP-A va a presentar dos PNL, la primera sobre la adopción de medidas urgentes para frenar el empobrecimiento de las familias andaluzas, proteger su calidad de vida y recuperar la competitividad de los sectores productivos de Andalucía. La segunda relativa a las exigencias y responsabilidades de garantías de protección a víctimas por continuos fallos y presuntos fraudes en el sistema Cometa.