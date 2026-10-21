El Parlamento mantiene el Pleno coincidiendo con la huelga del 11N con la ausencia anunciada de Adelante y Por Andalucía

Imagen del Salón de Plenos del Parlamento. - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha confirmado le celebración del Pleno de la cámara el día 11 de noviembre tras la petición del PSOE-A para cambiar la fecha del mismo al coincidir con la huelga general convocada por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas.

"El 11 de noviembre continuaremos con un pleno que se celebrará el 11 y el 12 de noviembre", ha afirmado Mestre en la Junta de Portavoces de este miércoles.

La portavoz adjunta del grupo socialista, María Márquez, avanzaba esta mañana la solicitud de su formación para cambiar la fecha en pro de que "los trabajadores del Parlamento de Andalucía tengan derecho a huelga", debido a que en dicha sesión plenaria aborda "la ley más importante que entra en la Cámara", como es la del Presupuesto de la comunidad.

"No contemplamos otro escenario, porque entonces ya estaremos hablando de palabras mayores", ha avisado Márquez quien no ha confirmado si, en caso de mantenerse el Pleno, los diputados del PSOE-A secundarían la huelga.

A este respecto, Adelante y Por Andalucía han asegurado este miércoles que no asistirán al Pleno ese día para mostrar su apoyo a la huelga. Asimismo, el portavoz de Adelante, José Ignacio García, ha señalado que donaran el sueldo de ese día de sus diputados y trabajadores a las organizaciones que impulsan las movilizaciones por la vivienda.