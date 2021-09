El Parlamento rechaza la creación de una comisión de estudio solicitada por PP-A y Cs sobre las auditorías

SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlamento andaluz ha rechazado en su reunión de este miércoles, con los votos de PSOE-A, Unidas Podemos y Vox, la creación de una comisión de estudio, solicitada por PP-A y Ciudadanos (Cs), al objeto de evaluar el alcance del informe relativo a las auditorías realizadas al sector público instrumental de la Junta.

La propuesta de PP-A y Ciudadanos ha sido sometida a votación ante la Junta de Portavoces y ha contado con el rechazo de los otros tres grupos, PSOE-A, Unidas Podemos y Vox, que sumaban mayoría.

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha lamentado ese rechazo a la creación de la comisión de estudio, apuntando que está bastante "perplejo" de que esos tres partidos de la oposición se opongan a que haya un espacio para expresarse, criticar, proponer alternativas, establecer matizaciones sobre lo que les parece correcto o no, e incluso citar a personas que han realizado las auditorías.

"Me parece completamente inaudito y me da pena", según ha dicho Nieto, quien ha lamentado que esos tres grupos no consideren que el Parlamento debe ser tenido en cuenta sobre esta materia.

Desde Ciudadanos, la portavoz adjunta, Mónica Moreno, se ha limitado a expresar el apoyo a la creación de esta comisión de estudio ya que su grupo es proponente de la misma.

La portavoz del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha justificado el rechazo de su grupo en que resulta "inaudito" que se pretenda utilizar al Parlamento "para otra cosa o para fines partidistas", cuando esta institución tiene que ser algo "serio".

El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Guzmán Ahumada, ha manifestado que no se entiende que ahora PP-A y Cs quieran contar con la participación de todos en relación con las auditorías, cuando ya ellos llevan tiempo trabajando antes incluso de tener el resultado de las mismas.

La portavoz adjunta de Vox, Ángela Mulas, ha dicho que rechazaban esta comisión de estudio porque entienden que puede "retrasar" las actuaciones que tiene que realizar la Junta a partir del resultado de las auditorías y que requieren de diligencia y rapidez.