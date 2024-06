El Parlamento rechaza con los votos del PP-A instar a Junta a que la educación de 0-3 años sea gratuita el próximo curso

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos de la mayoría absoluta del PP-A, una proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Socialista que, entre otras cuestiones, quería instar a la Junta desde la Cámara autonómica a implantar la gratuidad del Primer Ciclo de Educación Infantil --para niños de cero a tres años de edad-- el próximo curso escolar.

La iniciativa, relativa a la "universalización" de la educación de cero a tres años, constaba de una decena de puntos que se han votado por separado en cuatro bloques, si bien ninguno de ellos ha sido aprobado al contar en todos los casos con el voto en contra del Grupo Popular, mientras que ha recibido apoyos parciales de los demás grupos de la oposición.

Con esta PNL, el PSOE-A también quería, entre otras cuestiones, que el Parlamento instase al Gobierno andaluz a "garantizar la actualización, para el presente curso escolar, conforme al IPC, de los precios públicos y la adaptación proporcional de las bonificaciones aplicables a las familias".

Asimismo, la iniciativa planteaba emplazar a la Junta a "modificar, actualizar y mejorar el Decreto de Subvención a las Escuelas Infantiles y Centros de Educación Infantil adheridos al Programa de Ayuda a las Familias para el Fomento de la Escolarización en el Primer Ciclo de la Educación infantil en Andalucía establecidas por Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo".

Igualmente, el Grupo Socialista quería con esta PNL que el Parlamento instase a la Junta a "desarrollar un estudio relativo de zonas, barrios o municipios" de la comunidad autónoma andaluza donde, "sin entrar a competir con la red existente de escuelas infantiles, existiese la necesidad de generar plazas públicas para el Primer Ciclo de Educación Infantil".

De igual modo, el PSOE-A proponía en esta PNL que el Parlamento instase al Gobierno andaluz a "reforzar" la educación infantil de 0-3 años "por medio de una Red de Centros Públicos que avalen un acceso universal, gratuito y en condiciones de igualdad a todas las familias, garantizando el empleo y las condiciones laborales de los y las profesionales que actualmente sostienen esta etapa".

Que el Parlamento emplazara a la Junta a poner en marcha "un plan especial de apoyo al sector de las escuelas infantiles y a las familias con ayudas directas para el próximo curso escolar" era otra de las reivindicaciones recogidas en esta iniciativa socialista, que también abogaba por instar al Consejo de Gobierno a "impulsar la creación de una mesa de participación integrada por todas las asociaciones y entidades que trabajan en el ámbito de las escuelas infantiles de Andalucía".

PSOE-A RECUERDA QUE MORENO "PROMETIÓ LA GRATUIDAD" DE ESTA EDUCACIÓN

En defensa de la iniciativa ha intervenido ante el Pleno la diputada socialista Susana Rivas, portavoz de su grupo en la comisión de Desarrollo Educativo, quien ha criticado que, "tras cinco años de gobierno de Moreno", el PP "olvida que en el 42% de los pueblos de Andalucía los niños no tiene derecho a la Educación Infantil y es una tarea imposible la conciliación laboral y familiar".

"Moreno Bonilla prometió la gratuidad, pero lo que ha hecho es devolver 119 millones de los fondos europeos para escuelas infantiles o desviar cinco millones para el primer ciclo de Educación Infantil a la remodelación del estadio de la Cartuja", ha denunciado también Susana Rivas, que ha preguntado "si estos niños de los 307 municipios sin primer ciclo de Educación Infantil no necesitaban esos 119 millones para tener los mismos derechos que el resto de niños andaluces".

Tras lamentar las "mentiras", a su juicio, del presidente de la Junta, la representante del PSOE-A ha remarcado que "muchos centros han tenido que cerrar", y que el sector vive una situación "dramática e insostenible al no poder afrontar el aumento de los precios", mientras Moreno "no actualiza el IPC desde 2020", y ha advertido de que "un total de 14 centros cierran para el próximo curso".

"Esta estrategia de Moreno Bonilla esconde un grave problema de equidad social", ha sentenciado Susana Rivas, quien ha agregado que "el curso pasado no asistieron menos del 50% de los niños andaluces en edad de hacerlo", y que ha sostenido que el presidente de la Junta "no está cubriendo la demanda ni de lejos, y el ascensor social del que tanto hablamos empieza en la escuela infantil".

En esa línea, la diputada socialista ha considerado que Moreno ha demostrado "desidia y poco interés por resolver los problemas reales de la comunidad educativa", que este jueves vuelve a manifestarse a las puertas del Parlamento andaluz, según ha subrayado antes de concluir que el también presidente del PP-A "no cree en la Educación Infantil y gratuita", sino que "quiere la privatización".

PP-A RECHAZA "LECCIONES" DEL PSOE-A

En el turno de posicionamiento de los grupos parlamentarios, el diputado del PP-A José Ignacio González ha comenzado defendiendo que la etapa de la educación de cero a tres años es fundamental, y el tratamiento de la misma merece "todo el respeto" del Grupo Popular, tras lo cual ha criticado la PNL socialista, la "poca preparación" del grupo impulsor de la iniciativa y el "desconocimiento de los temas" que, en su opinión, se evidencia de su texto.

"No se puede hacer lo que han hecho con esta PNL, no todo vale", ha espetado el diputado del PP-A a los parlamentarios socialistas, a quienes ha replicado además que hay asuntos que se reflejan en su iniciativa que "ya están trabajados y muy avanzados" por parte de la Junta "de la mano del sector", según ha defendido antes de concluir que los socialistas "no están legitimados para dar lecciones" en este ámbito.

En representación de Vox, su diputado Antonio Sevilla ha acusado al PP de haberse "olvidado de implementar" desde el Gobierno de la Junta "lo que proponía cuando estaba en la oposición", y ha sostenido que su grupo tenía "muchas razones de votar a favor de esta proposición", aunque desde el PP-A les acusen por ello de formar una "pinza" con los socialistas, según ha apostillado antes de poner de relieve que Andalucía cuenta con "más de 2.000 centros de titularidad privada dedicados a este sector educativo", y de sostener que la Junta "debe hacer un esfuerzo para actualizar conforme al IPC los precios públicos" y las bonificaciones para las familias.

Por último, la parlamentaria de Por Andalucía Alejandra Durán ha defendido que "Andalucía necesita cambiar el modelo actual de las escuelas infantiles", que está "plagado de pequeñas y medianas empresas que viven ahogadas" por sus condiciones económicas, y en esa línea ha abogado por realizar "una transición hacia lo público" y por impulsar "una amplia red de centros educativos públicos en esta etapa educativa" con la que "se proteja a los trabajadores" de la misma, "en su mayoría mujeres", y en la que predominen la "calidad educativa, la universalidad y la inclusión", según ha concluido.