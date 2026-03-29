El Parlamento de la XII legislatura: aprueba un 60% más de leyes y convalida la mitad de decretos leyes

Archivo - Imagen de la fachada exterior del Parlamento de Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía de la XII legislatura, cuya disolución acordó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con el decreto del presidente 2/2026 y convocó simultáneamente elecciones el 17 de mayo, presenta un balance de 32 leyes aprobadas, de los cuales tres se tramitaron como Proposición de Ley, es decir, como iniciativa de los grupos parlamentarios, y ha convalidado 35 decretos-leyes.

Comparando estos números con la legislatura precedente para entender su magnitud, la conclusión es que se ha dado luz verde a un 60% más de textos legales, mientras que se ha rebajado a la mitad los decretos-leyes convalidados.

En la legislatura anterior fueron 20 las normas aprobadas y 5 Proposiciones de Ley y 71 decretos-leyes. En este mandato se quedaron cinco normas en el tintero.

Es el contraste en el rendimiento de una legislatura con mayoría absoluta, como ha sido la XII, con la precedente, la undécima, sustentada en el gobierno de coalición de Partido Popular y Ciudadanos y el apoyo externo de Vox en Andalucía.

El anterior precedente de una legislatura con mayoría absoluta, que fue la VIII con los 56 escaños del Grupo Socialista, concluyó con 40 leyes aprobadas y 9 Proposiciones de Ley, un total de 49 textos legales, a los que se añaden otros 15 decretos-leyes. La producción legislativa de la XII (2022-2026) es inferior en un 35% a la VIII (2008-2012).

El balance final de la XII legislatura podía haber sido cuantitativamente más lustroso porque otras cuatro normas se han quedado a las puertas de su aprobación, ya que afrontaban su debate final como estaba previsto en el Pleno de la Cámara que se iba a celebrar el miércoles día 25 antes de su disolución.

Se han quedado en el tintero las normas de creación del Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía, de creación del Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía de Andalucía, para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía y de Turismo Sostenible de Andalucía.

La última norma que ha aprobado la Asamblea Legislativa autonómica fue la de Patrimonio Cultural de Andalucía, que lo hizo el Pleno el 11 de marzo, jornada en la que también convalidó el Decreto ley de medidas fiscales contra los daños de las borrascas, el 1/2026.

La Diputación Permanente se reunió el jueves, día 26, para convalidar dos decretos leyes más: el 2/2026 para la implantación de las licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales y el fomento de la actividad cinegética en Andalucía; y el 3/2026, que modifica la Ley 5/2023 de la Función Pública de Andalucía para garantizar el refuerzo de los servicios públicos esenciales tras los fenómenos meteorológicos.

LAS TREINTA Y DOS LEYES APROBADAS; 2023, EL AÑO MÁS PRODUCTIVO CON 12

La relación de 32 normas aprobadas por el Parlamento en su XII legislatura es la siguiente, que tiene en 2023 como el año más productivo con la aprobación de 12 normas, un 37% del total.

En este 2026 ha recibido el visto de la Asamblea legislativa autonómica: la Ley 4/2026 de Patrimonio Cultural de Andalucía; la Ley 3/2026 de Montes de Andalucía; Ley 2/2026 para la Gestión Ambiental de Andalucía; y Ley 1/2026 Universitaria para Andalucía.

En 2025 se aprobaron la Ley 8/2025 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026; Ley 7/2025 del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; Ley 6/2025 del Tercer Sector de Acción Social de Andalucía; Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía; Ley 4/2025 de espacios productivos para el fomento de la industria en Andalucía; Ley 3/2025 de Agentes Medioambientales de Andalucía; Ley 2/2025 de impulso y promoción de la producción ecológica y otras producciones agrarias, pesqueras y acuícolas certificadas en Andalucía; y Ley 1/2025 por la que se crea el Colegio Oficial de Criminología de Andalucía.

En 2024 vieron la luz verde la Ley 7/2024 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2025; Ley 6/2024 de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Comunidad Autónoma de Andalucía; Ley 5/2024 del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía; Ley 4/2024 de reconocimiento de la universidad privada Universidad Europea de Andalucía; Ley 3/2024 de reconocimiento de la universidad privada Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum; Ley 2/2024 del Consejo Consultivo de Andalucía; y la Ley 1/2024 de creación del Instituto de Salud de Andalucía.

En 2023 salieron adelante la Ley 12/2023 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2024; Ley 11/2023 de reconocimiento de la universidad privada Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo; Ley 10/2023 de reconocimiento de la universidad privada CEU Fernando III; Ley 9/2023 por la que se aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2023-2029; Ley 8/2023, por la que modifica la Ley 4/2017 de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía; Ley 7/2023 de creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta de Andalucía; Ley 6/2023 de Policías Locales de Andalucía; Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía; Ley 4/2023 Andaluza del Flamenco; Ley 3/2023 de Economía Circular de Andalucía; Ley 2/2023 por la que se modifica la Ley 2/2002 de Gestión de Emergencias en Andalucía; y Ley 1/2023 que regula la Atención Temprana en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En 2022 se aprobó la Ley 1/2022 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023.

Las Proposiciones de Ley que se han aprobado son: Ley del Tercer Sector de Acción Social de Andalucía; Ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Comunidad Autónoma de Andalucía; Ley del Consejo Consultivo de Andalucía.

De igual forma se remitió para su defensa en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley sobre la gratuidad de los productos ópticos y la salud visual promovida por el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, que superó el debate de toma en consideración y se tramita en la Comisión de Sanidad.