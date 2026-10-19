Los pasajeros aéreos internacionales superan en Andalucía el millón y medio en septiembre, un 10% más que en 2025

Archivo - Una mujer con una maleta en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Imagen de archivo - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los pasajeros aéreos internacionales que han llegado a Andalucía en el mes de septiembre superaron los 1,52 millones, lo que refleja un crecimiento del 10,2%, según datos publicados este lunes por Turespaña.

Con estas estas cifras, el acumulado desde enero asciende a 11,84 millones de viajeros extranjeros, un 9% más que en el mismo periodo de 2025. Así lo refleja una nota de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Asimismo, en toda España fueron 11,5 millones de pasajeros en septiembre, lo que supone un incremento del 5,1% respecto al mismo mes del año anterior.

En concreto, el 85,4% del flujo total de pasajeros provino de Europa, lo que supone un 5,2% más que en septiembre de 2025. Desde América llegó el 6,4%, con un incremento del 3,2%. Por su parte, los viajeros procedentes de Asia aumentaron un 2%.

De este modo, en estos nueve primeros meses del año, España ha recibido 90,9 millones de pasajeros aéreos internacionales, registrando un incremento del 5,2% respecto al mismo periodo de 2025. Esto supone alrededor de 4,5 millones de llegadas adicionales. Además, en septiembre, el flujo de pasajeros desde los principales mercados (Reino Unido, Alemania, Italia y Francia) crecieron. Y, un mes más, destaca la importante subida interanual de Polonia.

Por otro lado, desacelera, respecto a meses anteriores, el volumen de llegadas de Estados Unidos. En la diversificación de mercados (resto de países) destacan el incremento de llegadas de pasajeros internacionales de China, Japón y Canadá. Los principales países Iberoamericanos excepto Colombia registraron incrementos, destacando México.

PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

Entre los mercados tradicionales, desde Reino Unido llegaron alrededor de 2,6 millones de pasajeros internacionales, lo que supone el 22,3% del total del flujo de llegadas, con un incremento interanual del 5,2%. Baleares fue su principal destino, con una cuota del 25,3% del total, y un avance del 1,7%. Le siguen Canarias, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña.

Igualmente, todas las comunidades, excepto Galicia y el Principado de Asturias, incrementaron notablemente la recepción de llegadas en septiembre, destacando la Comunidad de Madrid y País Vasco.

Desde Alemania volaron 1,5 millones de pasajeros en septiembre (13,4% del total), con un ligero ascenso interanual del 0,9%, que favoreció en gran medida a Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana. Por el contrario, Canarias ha recibido cerca de 14.000 pasajeros menos. Baleares fue la primera comunidad de destino con una cuota del 45,8%.

Asimismo, desde Italia llegaron 1,1 millones de pasajeros, lo que supone el 9,6% del flujo recibido en septiembre, con un crecimiento interanual del 8,1%.

Por otra parte, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco y Madrid son las comunidades que han experimentado notables incrementos. Los principales receptores fueron Cataluña con una cuota de llegadas del 27,9% y un moderado retroceso (-1,7%), y la Comunidad de Madrid con cuota del 25,5% y un aumento del 6,4%. Francia emitió 6,6% del total de pasajeros, mostrando un leve incremento interanual del 0,3%.

Paralelamente, Cataluña experimentó un retroceso de dos dígitos. En menor medida también retrocedieron la Comunidad Valenciana y el Principado de Asturias. Por el contrario, Canarias registró una subida del 20%. La Comunidad de Madrid con una cuota del 24,2% de llegadas fue el principal destino de este mercado.

Sin embargo, los pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 4,5% del total, y experimentaron una disminución del -0,4% en septiembre, en gran medida por el descenso en Baleares, Cataluña y el País Vasco. Las principales receptoras fueron la Comunidad Valenciana y Cataluña aglutinando el 40% de las llegadas.

PRINCIPALES COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE DESTINO

En septiembre, las seis principales Comunidades Autónomas acapararon el 96,9% del total de llegadas. Todas, excepto Canarias, registraron aumentos. La Comunidad Valenciana, con un 10,3%, y Andalucía, con un 10,2%, son las que han registrado las subidas más notables y Baleares la que creció con más moderación, un 2,6%.

En cuanto a los aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabeza la lista en septiembre, recibiendo 2,4 millones de pasajeros, un 5,6% de crecimiento interanual.

Por su parte, el aeropuerto de Barcelona se sitúa en segundo lugar, con 2,1 millones de pasajeros, un 4,1% más. Interanualmente, el aeropuerto que más crece es el de Sevilla, con un aumento del 17,3%.