El patrimonio histórico de la provincia de Jaén llega al congreso internacional de arquitectura de Florencia

Pablo Millán (i) interviene en el congreso bajo una imagen del edificio de acceso a la cisterna romana de La Calderona. - P.M.M.

JAÉN 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El patrimonio histórico de la provincia de Jaén ha sido "protagonista" en el congreso internacional de arquitectura celebrado en la ciudad italiana de Florencia.

El arquitecto Pablo Millán ha participado como invitado en este "encuentro de referencia en el ámbito de la arquitectura contemporánea y patrimonial", según ha informado el también profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla.

En este foro, celebrado esta semana en el Istituto degli Innocenti, Millán ha expuesto varios proyectos ejecutados en la provincia de Jaén que han alcanzado un importante reconocimiento, entre ellos la restauración y puesta en valor de la cisterna romana de La Calderona, en Porcuna, y la intervención en la iglesia de Santa Clara, en Beas de Segura.

Unas actuaciones centradas en la conservación y activación del patrimonio histórico desde una mirada contemporánea y en cuyo desarrollo han contado, entre otros, con la implicación del arquitecto porcunense.

El 23º Congreso Identità dell'architettura italiana, dirigido por el arquitecto y profesor Paolo Zermani, reúne cada año a figuras destacadas de la arquitectura europea para reflexionar sobre la relación entre identidad, memoria y arquitectura en contextos históricos. Por él han pasado "algunos de los nombres más relevantes del panorama contemporáneo, como Alberto Campo Baeza, Juhani Pallasmaa, Peter Zumthor, Renzo Piano o Rafael Moneo, entre otros".

La presencia de Pablo Millán "ha situado a Jaén dentro de este debate internacional, mostrando cómo intervenciones realizadas en municipios de la provincia dialogan hoy con las principales corrientes de pensamiento arquitectónico en Europa".

En su conferencia, ha defendido "una forma de intervenir en el patrimonio basada en el respeto a lo existente, evitando el contacto directo con las ruinas y apostando por una arquitectura que esté presente sin imponerse, cercana sin confundirse".

"Estas obras buscan hacer comprensible la historia sin alterar su autenticidad, convirtiendo al visitante en parte activa del recorrido y del relato patrimonial", ha declarado.

Ha considerado, además, que la presencia de proyectos de Jaén en este encuentro celebrado en Florencia "refuerza el valor del patrimonio de la provincia y el papel que están desempeñando sus municipios en el ámbito de la conservación arquitectónica".