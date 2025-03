Patxi López, sobre las palabras de González acerca de los PGE: "Ya no llegan a ninguna parte"

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha indicado este viernes, en relación con las manifestaciones que hizo ayer el expresidente del Gobierno Felipez González acerca de la obligación que tiene el Ejecutivo nacional de contar con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, que esas palabras "ya no llegan a ninguna parte" y que debería pensar que cuando José María Aznar le decía aquello de "González, váyase', ¿qué hizo?".

En declaraciones a los periodistas durante una visita a Sevilla, Patxi López se ha limitado a hacer estos comentarios sobre las manifestaciones de González, que ayer en un acto en la capital andaluza indicó que es "un incumplimiento constitucional" no presentar Presupuestos Generales del Estado cada año, y ha recordó que "la primera vez" que él no pudo sacar adelante las cuentas anuales cuando era jefe del Ejecutivo "convocó elecciones" generales tras acabar su mandato como presidente de turno de la Unión Europea, en alusión a las que se celebraron en marzo del año 1996.

El portavoz del PSOE en el Congreso ha querido dejar claro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva diciendo "todo el tiempo" que se está "trabajando en la elaboración de los presupuestos" y que se abrirá una etapa del diálogo "con aquellos que quieren".

Ha manifestado que se trata de que todo lo que se ha ido aprobando durante todo este tiempo en el Congreso, leyes, decretos y medidas, "tenga plasmación en los presupuestos".

"Yo no sé por qué estamos en si va a haber presupuestos o no; estamos trabajando para que los haya", ha sentenciado López, apuntando que el Gobierno central tiene como objetivo elaborar unos presupuestos que "van a contener lo que estos grupos con los que habitualmente tenemos acuerdos han ido aprobando con nosotros". "Por lo tanto, me parece que es posible que haya presupuestos, ¿por qué no?", ha indicado.

De otro lado, sobre las diferencias con Sumar en relación con el gasto en defensa, ha restado importancia, apuntando que, históricamente, "el PSOE ha tenido una posición en esto y aquellos que están a la izquierda del PSOE han tenido otra posición radicalmente distinta". "Esto ha sido histórico, no es nuevo", ha apuntando.

Ha señalado que podemos tener diferentes sensibilidades unos y otros, pero la realidad solo es una y es "(Vladimir) Putin amenaza lo que significa Europa, amenaza la democracia, los derechos y las libertades y, por otro lado, tenemos a un (Donald) Trump que amenaza con guerras arancelarias o con querer anexionarse territorios como Groenlandia, pues es evidente que los europeos tenemos que optar por más Europa, por una Europa más unida, más fuerte, que garantice su propia seguridad y eso va a requerir invertir más en defensa y en seguridad".

"Esto es una evidencia y el Gobierno tiene ese compromiso, asume el compromiso y va a cumplir el compromiso, que es lo importante", ha indicado López, para quien también hay que ver "qué hace el Partido Popular, que tiene que demostrar ahora si de verdad es un partido de estado o no lo es".

Asimismo, ha criticado que algunos están planteando este debate sobre el gasto en defensa "como si fuera incompatible aumentar los recursos para nuestra seguridad con aumentar los recursos para otro tipo de seguridad, como la económica, la social o la seguridad de mantener el estado del bienestar".

"Este Gobierno ha hecho compatibles cosas que algunos decían que eran imposible: Crecimiento económico con refuerzo de los servicios públicos, creación de empleo con subida de salarios o subida de las pensiones con ahorrar en la hucha de la Seguridad Social", ha manifestado el portavoz socialista, garantizando que el Ejecutivo nacional "va a hacer compatible aumentar los ingresos en seguridad con aumentar los recursos para sostener el estado del bienestar que necesita también este país".