Pedro Fernández critica el rechazo de Juanma Moreno a 5.800 millones de euros de financiación autonómica

Archivo - Imagen de archivo del delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha criticado la postura del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al rechazar los fondos adicionales que ofrece el Ejecutivo central, asegurando que "es absolutamente incomprensible que Moreno Bonilla rechace más de 5.800 millones de euros adicionales que ofrece el Gobierno de España a Andalucía con el nuevo sistema de financiación autonómica".

Fernández ha calificado la actitud del líder del Partido Popular en Andalucía como "irresponsable al oponerse a que la comunidad reciba recursos que podrían destinarse a mejorar los servicios públicos de su competencia". Además, el delegado del Gobierno ha incidido en que los servicios públicos andaluces se encuentran "deteriorados por su privatización sistemática y su mala gestión, lo que hace aún más incomprensible el rechazo a estos fondos que podrían revertir esta situación".

El presidente de la Junta dejaba claro este viernes en el inicio del curso político en Alhaurín El Grande, junto a Alberto Nuñez Feijóo, el "no" de Andalucía a un nuevo sistema de financiación autonómica "hecho a la medida de los intereses de la supervivencia" del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez. Además, manifestaba que "España necesita un gobierno del PP para que el agravio y maltrato a Andalucía en materia de financiación autonómica acabe cuanto antes".

Igualmente, Fernández ha subrayado que los recursos que el presidente de la Junta está "despreciando" no son de su propiedad, sino que pertenecen a todos los andaluces". Además, ha destacado que con el nuevo sistema de financiación, "Andalucía es la comunidad autónoma que más fondos recibe en términos absolutos, superando ampliamente las demandas históricas del Partido Popular".

Por otra parte, Fernández ha interpretado el rechazo de Moreno Bonilla como "parte de una estrategia política más amplia de confrontación con el Gobierno de España". Asimismo, ha ampliado su crítica a otros ámbitos de desacuerdo entre la Junta y el Ejecutivo central, mencionando que esta estrategia de confrontación se replica "al igual que ocurre con la quita de la deuda, con la actualización de las entregas a cuenta o con la senda de estabilidad".