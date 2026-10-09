Pepe Álvarez (UGT) advierte que la huelga general del 11 de noviembre va "contra los que se sientan aludidos"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una imagen de archivo. - Rafael Bastante - Europa Press

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado este viernes en Córdoba que la huelga general y jornada de "lucha" convocada para el próximo día 11 de noviembre, "sin lugar a dudas", va "sobre todo contra los que se sientan aludidos", indicando que "quien crea que esta huelga le interpela, pues hace bien sentirse interpelado".

En declaraciones a los periodistas, el líder sindical ha explicado que se trata de una convocatoria en la que "por primera vez en nuestro país", con gobiernos autonómicos, ayuntamientos y el Gobierno de España de diferentes colores políticos, existen "reivindicaciones comunes para todos ellos", a la vez que ha defendido que el 11 de noviembre es una jornada "a favor de la gente", citando a los jóvenes y a quienes sufren la "crueldad" de perder su vivienda o no poder acceder a ella.

Álvarez ha situado el problema de la vivienda como uno de los ejes centrales de la movilización, señalando que España necesita un parque público de vivienda ante los "gravísimos problemas" existentes. A su juicio, las fuerzas políticas deben responder de manera conjunta, recalcando que no es una cuestión exclusiva de una sola administración, sino de "todos y de todas".

En relación con el alcance de la protesta, el máximo responsable de UGT ha precisado que existe una "cobertura de 24 horas de huelga para todos los trabajadores y las trabajadoras". No obstante, ha matizado que los detalles concretos se irán perfilando en cada sector y territorio conjuntamente con la otra organización sindical con la que presentarán la petición.

Desde el punto de vista laboral, el dirigente ha criticado que llevan "un año largo esperando a la CEOE para renovar el acuerdo de empleo y negociación colectiva", así como un año y medio a la espera de debatir las cuestiones planteadas sobre la Ley sobre la jornada laboral semanal de 37 horas y media. Álvarez ha advertido de que hay "centenares de convenios colectivos" y "muchísimos conflictos laborales" abiertos por la falta de un acuerdo general.

También ha remarcado el vínculo entre el ámbito social y el laboral al afirmar que "no hay convenio que resista el aumento de la vivienda". Según ha expuesto, la escalada de precios impide encontrar en el marco de la negociación colectiva el 100% de la solución, lo que convierte la situación en un conflicto tanto social como laboral.

Álvarez ha hecho mención, igualmente al impacto humano de esta crisis tras el desahucio y posterior fallecimiento de Mari Carmen Abascal. Al respecto, ha aseverado que desde el sindicato no van a dejar a esas personas solas y que van a fundirse "con ellos en esta movilización", trabajando a su lado, tanto el día 11 de noviembre, como con posterioridad.

SMI

Por otra parte, al ser preguntado por la posible revisión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el secretario general de UGT ha recordado que en el mes de julio ya pidieron al Gobierno dicha revisión. Ha argumentado que frente a una subida del SMI del 3,1%, la inflación "seguramente" no acabará por debajo del 5%.

Álvarez ha señalado que la Ley prevé la revisión del salario mínimo a partir del mes de julio, por lo que considera que se trata de una necesidad que va "más allá de si hay elecciones o no hay elecciones". En este sentido, ha valorado positivamente que el Ejecutivo central haya tenido en cuenta las reivindicaciones de las organizaciones sindicales firmantes para proceder a la revisión conforme al aumento de precios.

Finalmente, Pepe Álvarez ha manifestado que la jornada del día 11 debe servir como un "grito de la ciudadanía" para exigir que el problema de la vivienda se aborde de forma conjunta y para encauzar los conflictos laborales y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.