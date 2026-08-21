Las pernoctaciones hoteleras en Andalucía aumentan un 2,3% en julio y encadena cinco meses de crecimiento

Archivo - Imagen de archivo de un hotel de Málaga. - EUROPA PRESS/PLAYA SENATOR - Archivo

SEVILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Andalucía crecieron un 2,3% en julio en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 7.008.561 pernoctaciones y encadena cinco meses de crecimiento, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), consultados por Europa Press.

En los hoteles de la región andaluza se alojaron un 3,16% más de turistas en julio que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 2.169.585 viajeros. Por nacionalidad, 1.260.363 eran residentes en España, el 58,09%, mientras que 909.222 (41,90%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 3,8% y los extranjeros aumentaron un 2,25%.

Por otro lado, del total de pernoctaciones en Andalucía, 3.659.050 las realizaron residentes en España (un 52,20%), mientras que 3.349.511 (47,79%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 164,56 euros, lo que representa una subida del 7,22% interanual. En general, los precios subieron un 4,95% respecto al año anterior en Andalucía.

En total, en Andalucía se alcanzó en junio una ocupación del 67,26% y el sector hotelero empleó a 59.592 personas, lo que supone un incremento del 9,32% interanual.

NACIONAL

En cuanto a los datos nacionales, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en España alcanzaron los 44,8 millones en julio, lo que representa un aumento del 0,3% respecto al mismo mes del año anterior. Este tímido avance de las pernoctaciones en los hoteles españoles registrado en julio fue consecuencia exclusivamente del repunte de las pernoctaciones de los turistas extranjeros en un 1,1%, ya que las efectuadas por los residentes españoles bajaron un 1,1% interanual en el séptimo mes del año.

En los siete primeros meses del año, las pernoctaciones en los hoteles españoles se incrementaron un 1,5% respecto al mismo periodo de 2025, con aumentos del 0,8% entre los viajeros residentes en España y del 1,8% entre los extranjeros. Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron los destinos preferidos por los viajeros españoles en julio, concentrando el 24,7%, 14,2% y 13,4% de las pernoctaciones, respectivamente. Por su parte, los turistas internacionales optaron principalmente por Baleares (33,4%), Cataluña (20,2%) y Canarias (18,6%).

Por zonas turísticas, Isla de Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones, con más de ocho millones. Por su parte, los puntos turísticos con más pernoctaciones se dieron en Barcelona, Madrid y Calvià. En cuanto a los precios, el Índice de Precios Hoteleros subió un 5,9% en julio respecto al mismo mes de 2025, su mayor alza desde abril de 2025, cuando se dispararon un 7%. Con el repunte de julio, registrado en plena campaña de verano, los precios hoteleros encadenan ya 50 meses de alzas interanuales.

Por comunidades y ciudades autónomas, la mayor subida se registró en Comunitat Valenciana (+9,8%) y la bajada más acusada en Castilla y León (-0,4%). Asimismo, el mayor incremento de precios se produjo en los establecimientos de tres y dos estrellas de plata (+8,8%).

UN 6,8% MÁS DE FACTURACIÓN POR HABITACIÓN OCUPADA

Según Estadística, los hoteles facturaron 156,8 euros de media por habitación ocupada en julio, un 6,8% más que en igual mes del año anterior. El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó los 119,3 euros, con una subida del 6,6%.

Por categorías, el ADR fue de 339 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 164,8 euros para los de cuatro y de 132,6 para los de tres. En el caso del RevPAR, para estas mismas categorías fue de 249,1, 136 y 103,5 euros, respectivamente. El punto turístico con mayor ADR y RevPAR fue Marbella, con 416,2 y 339,4 euros, respectivamente.

71,1% DE PLAZAS CUBIERTAS

En julio, se cubrieron el 71,1% de las plazas ofertadas, un 0,9% más que en julio de 2025, mientras que el grado de ocupación por plazas en fin de semana bajó un 0,8% y se situó en el 74,4%.

Baleares presentó el mayor grado de ocupación por plazas durante julio (87,4%). Por zonas turísticas, Palma-Calvià alcanzó el mayor grado de ocupación por plazas y en fin de semana, con el 89,8% y 87,3%, respectivamente.

Además, Llucmajor fue el punto turístico con mayor grado de ocupación por plazas y en fin de semana, con el 95,9% y 97,9%, respectivamente.