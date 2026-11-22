Archivo - Una ambulancia del 061 de emergencias sanitarias. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida en la madrugada de este domingo tras estrellar su vehículo contra una farola en la glorieta de las Tres Culturas, en Córdoba capital.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press y ha adelantado el Diario Córdoba, los hechos ha tenido lugar sobre las 5,45 horas de la madrugada, cuando un turismo en el que viajaban cuatro ocupantes salió de la carretera y terminó impactando contra una farola.

La sala coordinadora 112 ha movilizado a efectivos de bomberos, junto a Policía Local y sanitarios. Según han detallado los testigos del accidente, había una persona herida con un golpe en la cabeza.