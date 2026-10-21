La pianista Tzu-Yu Yang actúa este jueves en Cabra (Córdoba) en el concierto previo del Festival de Piano Rafael Orozco

La pianista Tzu-Yu Yang actúa este jueves, a las 20,00 horas, en el Teatro El Jardinito, de Cabra, en el concierto previo del vigésimocuarto Festival de Piano Rafael Orozco. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La pianista Tzu-Yu Yang actúa este jueves, a las 20,00 horas, en el Teatro El Jardinito, de Cabra, en el concierto previo del vigésimocuarto Festival de Piano Rafael Orozco, que se va a celebrar desde este jueves al 13 de noviembre y que organiza la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba. En su concierto, Tzu-Yu Yang interpretará obras de Haydn, Mozart, Beethoven y Carl Phillip Emanuel Bach. La entrada es libre hasta cubrir aforo.

Según ha informado el Consistorio, Tzu-Yu Yang, una de las principales especialistas en instrumentos de teclado históricos de su generación, es profesora de fortepiano y clavecín en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena. Debutó como solista en el Festival de Salzburgo en julio de 2026.

Como solista, músico de cámara e intérprete de continuo, es una colaboradora muy solicitada en un amplio repertorio. Su grabación de los Conciertos para piano número 3 y número 4 de Beethoven (versión de Lachner) con Thibault Back de Surany y The Van Swietens fue publicada por IBS España en 2024 y recibió elogios de la crítica.

Graduada por la Universidad Mozarteum de Salzburgo y la Hochschule für Musik, Theater und Medien de Hannover, mantiene una carrera activa en Europa, Asia y Estados Unidos. Sus interpretaciones al fortepiano, al clavicémbalo y al piano moderno la han llevado a importantes salas y festivales, como el Festival Oude Muziek de Utrecht, el Musikverein de Viena y el National Concert Hall de Taipéi, así como a lugares de gran relevancia histórica, como la Casa de Schumann en Zwickau y la Casa Natal de Mozart en Salzburgo.

Además de su actividad concertística, Tzu-Yu Yang está profundamente comprometida con la pedagogía y la divulgación. Es cofundadora y directora artística de Concerto Taipei, la primera academia dedicada a la interpretación clásica y romántica en Asia.

ANIVERSARIO

En este 2026 se han cumplido los 80 años del nacimiento del pianista cordobés Rafael Orozco (Córdoba, 1946-Roma, 1996), y en esta edición del festival las localidades de Cabra y Peñarroya-Pueblonuevo serán sedes de los dos primeros conciertos del prefestival, a lo que se une el maratón de piano 'Pianos por la vida' en el Hospital Universitario Reina Sofía, el 27 de octubre.

El cartel de esta edición reúne a tres generaciones del gran pianismo internacional: de la medalla de oro más reciente del Concurso Van Cliburn, Aristo Sham (2025), y su predecesor Vadym Kholodenko (2013), al Premio del Público del último Concurso Chopin de Varsovia, Piotr Alexewicz; de la veteranía de Simon Trpceski, Ilya Itin o Kemal Gekic a la juventud de Bogdan Dugalic y el cordobés Emin Kiourktchian, pasando por Luis Fernando Pérez, Anna Fedorova y Josu de Solaun, junto a las pianistas del prefestival, Tzu-Yu Yang y Marta Menezes.

Una de las grandes citas de la edición será la gala de presentación del Miami International Piano Festival, el 5 de noviembre en el Gran Teatro, con Ilya Itin, Kemal Gekic y Josu de Solaun junto a la Orquesta de Córdoba y su director titular, Salvador Vázquez: un puente entre Córdoba y América que refuerza la proyección internacional del certamen, sumándose a la colaboración ya vigente con el Instituto Chopin de Varsovia.

ABIERTO A LA CIUDAD

Fiel a su vocación de festival abierto a la ciudad, la mayoría de los conciertos son de entrada libre hasta completar aforo, con venta de entradas en la web 'https://teatrocordoba.es/' para las citas del Gran Teatro y el Teatro Góngora. Organiza y patrocina el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico, con el copatrocinio de la Diputación de Córdoba y la Fundación Kutxabank y la dirección artística de Juan Miguel Moreno Calderón.

El Festival de Piano Rafael Orozco nació en 2002 con el doble propósito de honrar la memoria del gran pianista cordobés, de fama internacional, Rafael Orozco, y situar a Córdoba como un punto de referencia en el ámbito del piano. Desde entonces hasta hoy, cada mes de noviembre se reúnen en Córdoba ilustres pianistas más que consagrados y con proyección mundial, así como laureados en los concursos internacionales más importantes --Leeds, Varsovia, Moscú, Bruselas, Santander, Tel Aviv y Cleveland, entre otros--.

Al respecto, pianistas de más de 30 nacionalidades han visitado el festival durante todo este tiempo, creando un público fiel que espera con verdadero interés la cita cada año.