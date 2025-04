El pionero de las plantas transgénicas, Van Montagu, hace una defensa de la ciencia en la Universidad de Córdoba

CÓRDOBA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pionero de las plantas transgénicas, Marc Van Montagu, ha hecho este viernes una defensa de la ciencia en la Universidad de Córdoba (UCO), donde este biólogo molecular belga ha protagonizado un seminario en el que ha repasado el recorrido de las plantas transgénicas, desde su desarrollo hace 50 años, y ha defendido su seguridad.

Según ha informado la UCO en una nota, a sus 92 años, Marc Van Montagu ha llegado al Rectorado de la Universidad de Córdoba acercándose a los posters científicos de una reunión internacional sobre baterías que acoge la institución estos días, haciendo gala de su interés por descubrir y su pasión por la investigación.

La vicerrectora de Política Científica, María José Polo, ha recibido al biólogo molecular belga, considerado, junto a Jeff Schell, el padre de la tecnología que dio lugar al desarrollo de las plantas transgénicas en la década de los 70 del pasado siglo, resaltando la importancia de "contar con eminencias de renombre que pueden servir de inspiración al estudiantado" y agradeciendo al personal investigador de los departamentos de Bioquímica y Biología Molecular y Genética de la UCO que organizan la conferencia de Van Montagu, encuadrada dentro del ciclo UCO Bio ResearchSeminars (UCO-BRS).

Van Montagu fue el descubridor del plásmido Ti y describió el mecanismo de transferencia génica entre la bacteria Agrobacterium y las plantas, lo que dio lugar al desarrollo de métodos para transformar Agrobacterium en un sistema de administración eficiente para la ingeniería genética y la creación de plantas transgénicas.

Desarrolló la genética molecular de las plantas, en particular los mecanismos moleculares para la proliferación y diferenciación celular, así como la respuesta a estreses abióticos (luz intensa, ozono, frío, salinidad y sequía), y construyó cultivos transgénicos (tabaco, colza, maíz) resistentes a plagas de insectos y tolerantes a nuevos herbicidas. Su tecnología es la que se utiliza actualmente en todo el mundo para desarrollar plantas transgénicas.

Tras la visita al Rectorado, donde ha conversado con la vicerrectora sobre los debates planteados en torno a los cultivos transgénicos y sobre la necesidad de apostar por la ciencia para hacer frente a desafíos actuales, el profesor ha protagonizado la conferencia 'Plant Life, a world of too many unknown- 50 years of Transgenic Plants', en el Aula Magna del Aulario de Rabanales, ante estudiantes, personal investigador y otros públicos, que han acudido a conocer sus trabajos y experiencia.

El científico ha señalado que, "teniendo en cuenta que la agricultura es un recurso estratégico necesario para la vida y que estamos en una situación en la que la desertificación aumenta y se reduce el suelo fértil, tenemos que construir conocimiento para hacer frente a esto".

En este sentido, el investigador ha hecho un alegato sobre la necesidad de inversión en ciencia básica y en el repaso de la media década de esta tecnología, y ha recordado que "la producción de los transgénicos es segura y contribuye a la producción sostenible de alimentos".

De hecho, diversos premios y distinciones, como el Premio Japonés de Biotecnología y Ciencias Agrícolas en 1998 y el Premio Mundial de la Alimentación en 2013, reconocen la importancia de la aportación científico-tecnológica que ha realizado al mundo de la investigación, pero también de la alimentación.

En su carrera investigadora, fue catedrático y director del Laboratorio de Genética de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Gante y director científico del Departamento de Genética del VIB. Tras jubilarse, creó IPBO-International Plant Biotechnology Outreach, VIB-Universidad de Gante, con la misión de promover soluciones biotecnológicas para la agricultura global.